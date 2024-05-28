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瘋電影／幻幻之交　尋回遺失已久的心靈夥伴

文／賴賴

▲▼幻幻之交。（圖／ＵＩＰ）

瘋言瘋語：

暑假青少年兒童電影，故事開始很悲傷，會聯想到龍貓，母親病逝，只不過這片更慘，小六的年紀爸爸重病，一個單親女孩要面對可能失去唯一父親的風險，又要保持成熟不被擔心，自我控制的成長，以奇幻的經歷來帶過這段過程。

這段奇幻的過程卻是以一個孩子來喚起觀影者的童心，每個一大人都是從小孩長大的，在成長過程中礙於現實，是否拋棄了什麼？興趣、玩具、童心，而這些幻友即是這些象徵的具象化，幻幻之友代表著那些被遺忘的靈魂伴侶，而他們在被遺忘之後是否應該完全消失，小女主12歲，正確時的道出國小升國中，青少年青澀時期，他們必須以責任取代撒嬌，準備競爭放棄興趣，電影言之有物，你的心靈朋友，你找回來了嗎？

適合闔家觀賞的一部好作品。

片　　名：幻幻之交
英文名稱：Imaginary Friends
導　　演: 約翰卡拉辛斯基
主　　演: 萊恩雷諾斯,約翰卡拉辛斯基,凱莉佛萊明
類　　型：劇情、奇幻
製片國家/地區: 美國
語　　言: 英語
上映日期: 2024/05/15
片　　長: 104分鐘


劇情大綱

描述一個女孩發現她可以看見所有人的幻想朋友，在一段奇幻的冒險旅程中，她必須運用這樣的超能力，幫助幻幻們和忘記他們的小朋友重新建立連結。 片中以古怪可愛的奇想結合《玩具總動員》般的童年懷舊，提醒曾經是孩子的大人們，找回童心和想像的自由。

▲▼幻幻之交。（圖／ＵＩＰ）

▲萊恩雷諾斯本人就相當幽默有童心，由他擔任此角特別有說服力。

▲▼幻幻之交。（圖／ＵＩＰ）

▲連貴三三的小熊維尼都可以被丟掉而滄桑，那些曾經的夥伴，有人在乎他們現在如何了。

▲▼幻幻之交。（圖／ＵＩＰ）

▲友情有時候會有意想不到的療癒力，他幫你度過困難的時機。

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