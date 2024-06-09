跟《三體》並列50大科幻小說！時光機技師跟女AI共生　新版在台發行

▲《時光機修復師的生存對策》跟《三體》、《沙丘》並列50大經典科幻小說，如今在台發行新版。（圖／新經典文化提供）



記者林育綾／綜合報導

知名影集《西方極樂園》編劇、美國國家書卷獎首位台裔得主游朝凱（Charles Yu），推出首部長篇小說《時光機修復師的生存對策》，寫一位時光機修復技師跟女性AI電腦、一隻狗生活，有天誤殺未來的自己而困於輪迴中。作品與《三體》、《沙丘》等科幻巨作齊名，被列為「史上50大科幻經典」，如今在台推出新版繁體中文版。

《時光機修復師的生存對策》描述一位與作者同名的主角，是一名時光機維修技師，跟一隻狗、女性AI電腦共同生活。他父親經歷多次挫敗、成功發明時光機後，拋棄妻子消失無蹤。有天主角在送修時光機時，遇到未來的自己，不慎開槍射殺對方，從此受困於輪迴中。而逃脫輪迴並找到父親的關鍵，就在未來的主角交付給他的書，書名正是《時光機修復師的生存對策》。

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游朝凱惜字如金，但每次出手總會引發重大效應。2006年推出首部小說集《三流超級英雄》，在評論界及書市皆表現亮眼；隔年文壇名家理察鮑爾斯將他選入美國國家圖書基金會「35歲以下最受期待的5位作家」。

他籌備4年，寫出首部長篇小說《時光機修復師的生存對策》(How to Live Safely in a Science Fictional Universe)，也被《君子雜誌》(Esquire)雜誌列為「史上科幻經典前50大」，與《三體》、《沙丘》等科幻巨作齊名。

身為出生在洛杉磯的台灣移民二代，游朝凱大學時於加州大學柏克萊分校，攻讀分子與細胞生物學，同時取得創意寫作學位，後來在詹姆斯‧卡麥隆創立的視覺特效和動畫公司「數字王國3.0」擔任律師，執業期間兼職寫作。

但他的寫作之路並非一帆風順，直到2010年《時光機修復師的生存對策》出版，終於打開知名度，更被HBO影集《西方極樂園》的劇組相中，邀請擔任編劇，開始全職寫作。

2020年以《內景唐人街》全新風格書寫華裔移民故事，奪下美國文學最高榮譽「美國國家書卷獎」最佳小說大獎。他親自改編的《內景唐人街》影視版，也將於2024下半年在美國Hulu和全球Disney+播映。

游朝凱在書中獨家給台灣讀者的自序提到，「小說是一種時光機，也許是史上第一架時光機，流動於過去、現在和未來之間，帶領我們進入他人的意識，這部小說尤其如此。」

他透露，構想《時光機修復師的生存對策》時，起初找不到合適的敘事框架，一心想寫關於父子的故事，後來從科普書找尋靈感，受到英國物理學家戴維·多伊奇《The Fabric of Reality》啟發，才想通自己真正想寫的是時空穿越故事。甚至為此做許多科學研究，堅持科幻書寫要「奠基於科學事實」，以科幻巧妙刻畫華裔移民的處境。

《時光機修復師的生存對策》在台推出新版，由翻譯大師獎得主宋瑛堂打造全新譯本，附獨家作者自序，新書首刷加贈限量游朝凱印刷簽名，由新經典文化發行。

▲▼《時光機修復師的生存對策》在台推出新版，新書首刷加贈限量游朝凱印刷簽名。（圖／新經典文化提供）