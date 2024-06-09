快訊／同日尬場互別苗頭！藍綠「青鳥」6／15台南交鋒

▲立法院審查國會職權修法期間，「青鳥行動」吸引10萬人包圍立法院聲援。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

國會職權修法論戰從立法院蔓延到全台灣！民進黨本周五啟動宣講行動，盼延續「青鳥行動」能量，而國民黨也預告周六將從總統賴清德本命區台南市出發反制。不過，民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今（9日）證實，黨部預計6月15日也會在台南舉辦座談會，藉由社會對談，銓釋青鳥行動的精神蔓延至「民主聖地」台南市。屆時藍綠將在同一天於台南市舉辦說明會，互別苗頭意味明顯。

據掌握，民進黨中央黨部日前緊鑼密鼓籌劃「反濫權、護民主」全台宣講活動，前三場鎖定國民黨立法院黨團總召傅崐萁選區花蓮縣，以及人口數最多的新北市、台北市，不僅如此，面對國民黨周六將在台南市舉辦相關活動反制，台南市黨部也規劃當天舉辦座談會，藍綠互相較勁。

郭國文今日受訪證實，國民黨與民意對抗，審查法案不實質討論，等違憲法案三讀通過才想用政治手段遏止青鳥行動。他說，國會擴權法案還沒通過時，藍白無視10萬人民的怒吼，用多數暴力強行通過惡法，如今國民黨竟然想用街頭演講彌補，根本是和民意對立。

郭國文批評，國民黨想把惡法搞成藍綠對立，根本毫無反省，還把第一站放在台南，凸顯藍營垂涎「民主聖地」已久，而國民黨的街頭演講是意圖為2026年地方選舉鋪陳，只是假法案的名義，行政治操控之實，因此，身為台南市黨部主委，預計6月15日也會在台南舉辦座談會，藉由社會對談，銓釋青鳥行動的精神蔓延至民主聖地。