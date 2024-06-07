端午連假濕答答！明起雨連下7天　「雨最大」時間曝

▲未來一周都是會下雨的天氣型態。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今(7日)午後降雨明顯，中央氣象署指出，端午連假期間，中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，山區有局部大雨發生的機會，下周二鋒面北抬，中南部降雨更為明顯，未來一周都會下雨，但不下雨時比較悶熱，各地高溫上看30度。

氣象署預報員葉致均說，明天在低壓帶環境，台灣附近風場轉吹偏南風，南部、中南部地區有不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區以午後陣雨為主的天氣型態，留意山區有局部大雨發生的機會。

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▲未來一周天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周日、下周一台灣北方海面有道鋒面建立，台灣附近風場轉吹西南風，中南部地區會有短暫陣雨或雷雨，距離鋒面比較近的北部、東北部地區也會有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區以午後雷陣雨天氣型態為主。

葉致均表示，下周二後鋒面稍微北抬，台灣附近西南風稍微增強，所以中南部地區降雨更為明顯，其他地區以午後雷陣雨為主。未來一周都是會下雨，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨。

溫度方面，葉致均說，明天轉吹南風到西南風，沒有下雨比較悶熱，各地高溫在30度至32度。另在連假期間，金門、馬祖地區因鋒面關係，會出現霧，影響能見度，注意航班資訊。