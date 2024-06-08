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降息預期下滑　美股收黑87點、台積電ADR反漲1.43％

▲▼紐約證券交易所,美股。（圖／路透）

▲紐約證券交易所。（圖／路透）

文／中央社紐約7日綜合外電報導

美國公布就業數據優於預期，外界對降息預期下滑，美股今天收小黑。台積電ADR反漲1.43％、收164.39美元。

道瓊工業指數終場下跌87.18點，或0.22%，收在38798.99點。

標準普爾500指數下跌5.97點，或0.11%，收在5346.99點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌39.99點，或0.23%，收在17133.13點。

費城半導體指數下跌14.442點，或0.27%，收在5287.242點。

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