　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

▲▼特斯拉,Tesla。（圖／路透）

▲特斯拉上線百度地圖V20真車道級導航軟體。（圖／路透）

文／中央社

特斯拉中國7日透過OTA上線全球首度發表的百度地圖V20真車道級導航軟體，這也代表其全自動輔助駕駛系統（FSD）在中國啟用邁進一大步。與此同時，特斯拉也在中國擺脫低迷，5月份銷量逆勢暴增77%。

特斯拉中國官方微博7日下午宣布，透過OTA（空中下載）上線城市車道級導航功能，在城市道路上使用，支持街景建築3D渲染和路況大螢幕視覺化，宣稱「這一次，手機支架真的可以拿下來了」。

據上海證券報，特斯拉所有搭載超微（AMD）車機晶片的車型，今天上線百度地圖V20版。業內人士表示，此舉意味著百度地圖將成為具備大規模量產落地能力的城市車道級導航服務商。

百度地圖表示，百度地圖V20已實現手機地圖與車載導航系統的深度整合。其中，V20版本推出的全新3D領先版解決方案，依託覆蓋全國的車道級地圖數據，可向特斯拉車主提供手車一體、城市車道級導航等智慧導航體驗。

百度地圖並表示，無論是高速公路、快速道路還是市區道路都能1：1還原車道、車道線、分時段公車道等真實道路細節，為用戶智慧規劃變道次數更少、變道難度更低的最優推薦車道，並提供即時、精準的導航指引，避免連續、多次變道以及臨時變道，保障駕駛安全，提升駕駛體驗。

此外，針對立體交叉、複雜路口等場景，特斯拉車道級導航採用百度車道級地圖數據，實現場景級別的視覺渲染優化，還原度與真實世界幾乎相同。同時，特斯拉車道級導航能夠精確渲染出用戶當前所在的道路內的車道變化，從原來的道路級引導，下沉至車道級引導。

特斯拉今年銷售明顯疲軟，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日訪問中國，隨即傳出他推動FSD系統在中國落地，並與百度達成合作。百度允許特斯拉使用其測繪許可證收集的中國公路數據，特斯拉使用其車道級導航系統。

華爾街日報當時分析，與中國公司合作將助於緩解監管機構對數據安全風險的擔憂，將為特斯拉在中國提供駕駛輔助系統掃除重大監管障礙。

據路透社5月30日報導，特斯拉中國正準備向有關部門備案其FSD軟體，以便在今年推送這一功能。

特斯拉攜手百度朝實現FSD邁進一大步，特斯拉中國5月份銷量逆勢暴增。

中國乘聯會4日發布的數據顯示，特斯拉5月份中國銷量超過5.5萬輛，比4月暴增77%，也比去年同期增長30%。

ET快訊
女球迷太嗨！　「掀衣甩奶」畫面瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

黃仁勳喊「台灣是重要國家」　陸媒點名了：應給大陸同胞一個說法

李大維結束42年公職、經歷8總統　「是時候交棒年輕優秀人才！」

爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

端午受高溫影響！華北恐現「42℃」　陸專家：今年夏天提早了

鄭文燦今新接任海基會董事長　兩岸穩健逐步開放「準備好了」

載豬車高速上自撞側翻　遍地「豬屍」…目擊者：剩沒幾隻活著

港世足資格賽主場3球迷被警察帶走　原因曝：唱國歌未起身及轉頭

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

台妞在加拿大工作遇裁員　重建心態應徵又遭放鳥...

詹喬愉16蹲

黃仁勳：TAIWAN字母藏AI　「從這開始幫世界建立基礎」

台65線聯結車突「上下彈跳」 90度鬼切對向車道卡分隔島

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

黃仁勳喊「台灣是重要國家」　陸媒點名了：應給大陸同胞一個說法

李大維結束42年公職、經歷8總統　「是時候交棒年輕優秀人才！」

爸姓「傅」幫兒取單名太霸氣！老師一叫「全班大笑」超尷尬

陸1324萬人挑戰高考「非最難」　全球錄取率最低在印度「低於1％」

端午受高溫影響！華北恐現「42℃」　陸專家：今年夏天提早了

鄭文燦今新接任海基會董事長　兩岸穩健逐步開放「準備好了」

載豬車高速上自撞側翻　遍地「豬屍」…目擊者：剩沒幾隻活著

港世足資格賽主場3球迷被警察帶走　原因曝：唱國歌未起身及轉頭

輝達研發中心傳落腳南港　潤泰新：無法回應傳聞

龍華科大舞獅戰鼓團　賀「毛焦點」進駐桃園青創基地

「夜光龍」降臨壽山巖觀音寺　桃園閩南文化節國際龍獅競賽9日登場

社造進駐南崁高中　培力「學生播客」發現在地故事

桃園虛擬運動委員會啟動　議長邱奕勝接任主委

推廣黑毛豬料理！　首屆桃園「脆皮燒肉節」6／10起報名　

暨大開設微型創業提案課　讓學生爬上樹頂學習創業家精神

特斯拉中國上線百度地圖 　5月銷量逆勢暴增77%

基隆潮境公園山崩！　東北角端午連假「替代道路一次看」

妹子闖非洲工作「2年賺224萬」　吐辛酸血淚：勇敢的人先享受世界

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

大陸熱門新聞

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

爸姓「傅」幫兒取名太霸氣！老師一叫「全班大笑」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

才說香港玩完　羅奇再嘆：一切都結束了

妹子闖非洲工作2年賺224萬　揭辛酸血淚

李大維今卸任：交棒給年輕優秀人才

《慶餘年3》不用等5年！導演：劇情將會更高潮

荷蘭光刻機巨頭：美遏華可能產生反效果

陸1324萬人挑戰高考「非最難」 全球錄取率最低在印度「低於1％」

男女空地廁所合體！太大力15秒後撞破牆壁

比砒霜還毒！陸男吃一口昏迷兩天 罪魁禍首是一尾大鰱魚

載豬貨車高速上側翻…遍地豬屍體

華北恐現42℃　陸氣象專家：今年夏天提早了

陸17歲少女「神似」87版林黛玉

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

蘿拉「名牌包總花費」直逼房子頭期款

深田詠美屁股變方型！　網看片嚇壞

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

陸媒：黃仁勳應給大陸同胞一個說法

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

即／黃仁勳結束台灣最後一站

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

美女警自拍「女女性愛片」外流！

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面