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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭南澳鄉長問女員工：肚裡孩子為何不是我的？　性騷擾案成立

▲南澳鄉長李勝雄。（圖／取自南澳鄉公所官網）

▲南澳鄉長李勝雄。（圖／取自南澳鄉公所官網）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭南澳鄉公所爆性騷疑雲，鄉長李勝雄及前農政課長、現任宜縣府原住民事務所長林志雷，遭一名女員工指控性騷，更讓她多年身心煎熬及險些流產！宜縣府調查結果7日出爐，確認兩起性騷擾事件成立。

針對調查結果，李勝雄說：「我行得正、會還我清白」，待收到報告後，一定會提出救濟或申訴。林志雷強調，會申訴捍衛權益與清白。

▲宜縣府原住民事務所長林志雷。（圖／取自宜縣府原住民事務所官網）

▲宜縣府原住民事務所長林志雷說，全是子虛烏有。（圖／取自宜縣府原住民事務所官網）

女員工申訴指出，2021年4月間，鄉公所赴雲林考察，住宿嘉義某飯店，鄉長李勝雄多次問她房號說晚上要來找她，她心生害怕只好找大學同學到飯店陪宿。另，考察過程中，她與同事共乘公務車，而李勝雄是坐遊覽車，李勝雄竟說：「妳為什麼要坐公務車，而不跟我坐遊覽車，是不是某同事比較大，妳比較喜歡」，她遭到冒犯非常不舒服。

另，2021年11月間，新竹縣尖石鄉公所至南澳參訪，她因事先離席，向李勝雄報備，不料李勝雄竟牽她的手，她因受到驚嚇停滯數秒，回過神來將手抽回，當時尖石鄉長全程目睹。女員工更指控，2022年5月間，懷孕的她到鄉長室報告公事，李勝雄竟說：「我很生氣，為什麼妳肚子裡的小孩不是我的？」因為長期遭到李勝雄性騷擾，她身心理壓力過大，在懷孕初期有下體出血情形，醫師評估有流產風險，只能請安胎假休養。

女員工也指控鄉公所前農政課長林志雷，2021年3月全國原住民運動會在宜蘭舉辦，南澳鄉為比賽場地之一，她邀請花蓮監獄前同事前來参加時在路上遇到林志雷。當時林志雷混身酒味竟強行環抱她，觸碰到她的胸部、大腿、臀部、腰部及腹部等，還好前同事趕快將林拉開，並警告不要再做此侵犯行為。

宜縣府表示，在今（2024）年3月間接獲申訴後，依照性騷擾防治措施及申訴懲戒處理要點規定，成立專案調查小組。為了謹慎釐清案情，召開多次調查會議，並在3個月內完成調查，提交給縣府性騷擾申訴評議委員會審議。

經過評議委員會充分討論，依照經驗法則、論理法則綜合判斷，共同決定認定行為人的部分言詞或行為使申訴人感到被冒犯。基於保障工作權的性別平等及促進性別地位實質平等，認定性騷擾事件成立，將依性工法等相關規定移請權責單位依法裁處，並通知當事人。

縣府強調，致力於推動性別平權及維護人格尊嚴，除了加強性騷擾防治宣導外，也陸續增辦性平意識相關研習，提升主管與員工的性別平權觀念。讓員工對性騷擾的本質有更正確的認知與敏銳的覺察，持續強化友善的職場文化，營造安心的工作環境。

南澳鄉長李勝雄表示，日前已說：「我行得正、會還我清白」，待收到報告後，一定會提出救濟或申訴。原民所所長林志雷強調，會申訴捍衛自己權益與清白。

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