張學友取消演唱會「一堆人竟急收票」　加2000收購！原因爆傻眼

▲張學友台北演唱會臨時取消。（圖／JDS 提供）



網搜小組／劉維榛報導

歌神張學友坦言感染RSV（呼吸道合胞病毒），3場演唱會臨時取消，讓粉絲心疼之餘又崩潰，主辦單位將公開退票與補償措施。而臉書社團引爆騷動，一票網友急PO出收票文「6/7-9 張學友任價4張，原價收馬上面交」，甚至有加價2000元要收購，似乎是要賭延期的可能性，「原價收不吃虧耶，但有延期就賺到了」。

張學友透過環球向台灣粉絲道歉，自曝染上RSV，「我現在人在台灣，總希望可以有奇蹟出現，一覺醒來就可以如常前往場館彩排，晚上照常表演，只是...奇蹟並沒有出現。」目前還有流鼻水與鼻塞症況，張學友也感到愧疚，「今晚確定是無法演出了，讓買了票入場的觀眾失望，深表歉意，也在此跟大家說一聲對不起。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，不少網友在臉書社團急PO收票文，「6/7-6/9現票要原價出售的，請私，台北面交」、「收張學友0607，無論票價票種，一張加2000收購，多張可，怕退票麻煩的請聯繫我」、「6/7-9 張學友任價4張，原價收馬上面交」、「收這三場的票，我要連號5張」、「收6張」。

匪夷所思的狀況，讓不少人納悶求解，「都取消了，為什麼大家還要收票？」有網友猜測，「如果有票賠償方案是換新票就...懂嗎」、「等補償呀」、「賭除了退票以外的補償方案吧」「因為要拚延期，上海那次，主辦單位就有確定會延期，只是日期還沒出來」、「原價收不吃虧耶，但有延期就賺到了」。

主辦單位超級圓頂也說明，「因張學友先生經醫師診斷為呼吸道感染、醫囑須進行必要的休養，針對6月7、8、9日場次已購票的歌迷朋友們所造成不便，為此我們深感抱歉，並將於今晚19:30提出退票及相關補償方案。」

歌迷們也紛紛喊話能延期，「雖然有點錯愕，但還是希望學友身體早日康復，支持延期，票很難搶」、「沒辦法原票之後補場嗎，畢竟大家也是辛苦搶票」、「希望像當年雪狼湖一樣能延期，就算延到明年或是改高雄場，相信歌迷也是願意等的」、「拜託延期！即使到明年也沒關係，我們可以等」。