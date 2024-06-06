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別只會點鍋貼！他曝八方雲集「3隱藏吃法」　網傻眼：一堆邪教

有位饕客今在「Dcard」論壇po文，分享八方雲集的3種隱藏「進階版吃法」。（示意圖，本刊資料照）

▲網友分享八方雲集「隱藏版進階吃法」。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

知名鍋貼連鎖店「八方雲集」在台有多家分店，不少人想到鍋貼都會聯想到該品牌。就有一名網友列出八方雲集各類餐點的基本點法外，還分享3種隱藏「進階版吃法」，畫面曝光引起網路熱議，有網友不能接受，傻言直呼「一堆邪教」。

一名八方雲集的饕客在Dcard以「沒這樣吃過八方，就是你不懂八方！」為題發文，他表示「窮B」生存在台北信義區方法，就是一週至少吃3天八方，他分享各類基本點法，鍋貼選韓式或玉米口味；水餃唯一指定鮮蝦；麵類選紹辣乾麵，其他邪教；湯類選經典酸辣湯，不多說。

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隨後，原PO還大方分享3種「進階版吃法」，第一種，皮蛋豆腐+紹辣乾麵，微辣的滋味會讓口感更豐富，同事一開始只是嘗鮮不敢加全部，吃了一口馬上全倒下去攪；第二種，麻辣牛肉麵+無糖豆漿，建議可以慢慢加豆漿試味道，「我習慣加半杯，真的直接升級麻奶牛肉麵湯喝起來完全不膩」。

最後一種，無糖豆漿+招牌鍋貼，這個只是當沾醬的概念，雖然豆漿是無糖的，但還是有豆香的微甜，這樣沾著吃鹹甜鹹甜的，有種鹹豆漿的感覺。

貼文一出，有一堆網友留言無法接受，「文章後面怎麼一堆邪教」、「你瘋，你同事還陪你一起瘋啊」、「不犯法但有病」、「感覺是一堆廚餘欸」、「如果是這樣…我寧願不懂8方…我不想犯罪…」。


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