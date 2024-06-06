台電送暖！端午前夕邀300清寒長輩吃「午時菜」　宣導用電小知識

▲台電送暖！端午前夕邀300清寒長輩相聚，宣導用電小知識。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

端午佳節到來！台電高雄區處今（6日）上午在業務副處長趙淑芬率隊下，前往老人福利關懷協會送暖，現場舉行30桌餐會，更提供端午節必吃3種「午時菜」—茄子、匏瓜及菜豆，祝福長輩們呷茄會秋趒、呷匏仔富貴、呷菜豆呷到老老老。

今天活動現場，特別安排節能服務課上台分享用電安全知識，包括選擇安全標章用品、避免過載使用插座等，以及遇到地震後停電要注意什麼，現場近300位清寒長輩出席，感受端午濃濃氣氛。

趙淑芬表示，台電很感謝有這樣的機會，能夠與老人福利關懷協會合作，在端午佳節前夕，送給阿公阿嬤們暖暖的餐點和慰問。更重要的是，透過用電安全知識的分享，以及有趣的有獎徵答互動，讓大家更注意家裡電器使用的安全，減少火災發生的危險。

▲▼活動現場特別安排節能服務課，上台分享用電安全知識。（圖／記者賴文萱翻攝）

老人福利關懷協會蔡鴻鵬理事長強調，協會非常鼓勵長輩們不要只有常坐家中，應積極參與社會活動，經常吸收生活知識，才能延緩退化，活得更健康快樂。

今天也同步發送粽子、香包、艾草皂等物資給在場的長輩，老協社區關懷義工列車也將接續出發到高雄、台南、屏東等地區，將端午祝福送給數百位因地處偏鄉，或年邁體弱無法前來的長輩們。

老人福利關懷協會成立已滿20周年，服務獨居、拾荒等清寒貧困長者已近5萬人次，持續進行清寒長輩救助計畫，預計籌募800萬元，希望有更多愛心民眾踴躍支持。

剛成立滿3年的協會高雄辦公室，也加緊腳步將各地區不管是社會局、鄰里長通報等提供的清寒長輩列入關懷名單，持續針對大家急難、醫療支持、危險老舊房屋免費修繕、整理居家環境、添購設備等需求進行服務。