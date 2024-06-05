暴雪陸服「戰網」回歸！玩家交易紀錄還在

▲不少大陸網友已成功用舊帳號登入「戰網」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國遊戲大廠暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）4月宣布與中國大陸遊戲公司網易「復合」，並預告旗下大作將重返大陸市場。許多玩家5日發現，已經可以使用舊帳號登錄暴雪的遊戲平台「戰網」（Battle.net），而且過去的交易紀錄都還在。

根據北京青年報報導，多名玩家已經成功登入戰網，還截圖分享了畫面，「戰網頁面與舊版一致，我2022年11月的儲值的交易紀錄仍在！」「兄弟們暴雪國服戰網已經開放登入了，如果忘記密碼，可以透過頁面驗證找回。」「找組織！有沒有養老公會收人啊，聯盟！」「上午我也登了一下，戰網好友可以安排上了。」

《魔獸世界》官方微博日前曾發文表示，「在6月3日到5日期間，我們將對官網進行維護並進一步接入戰網功能。在此期間您可能無法完成登錄與留言等操作。隨後，我們將開展基於『巫妖王之怒』的技術測試，這將是開服前的重要一步。」

▼暴雪回歸大陸市場。（圖／翻攝微博）



《魔獸世界》官方微博還提到，「我們將依次重啓懷舊服與正式服的服務，大家的熱情是對我們工作的極大激勵，各項回歸工作都在大家的鞭策中加速進行著。」

暴雪娛樂、微軟遊戲與網易4月10日共同宣布，暴雪旗下遊戲將於2024年夏季開始重返中國大陸市場，《魔獸世界》、《爐石傳說》、《守望先鋒》等遊戲國服將繼續由網易代理，未來將公開更多細節。

暴雪娛樂與網易也強調，當伺服器開啓時，將保證玩家過去的帳號數據被完整保留。此外，此前被拆除的位於網易園區內的「血吼」（Gorehowl）戰斧雕塑，也將被重建。