AI偵測跑不掉！新北市增27處科技執法　7／1取締7大項違規

▲新北市14個行政區增27處科技執法 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市14個行政區7月1日將再新增27處科技執法，採用AI人工智慧進行影像分析，自動辨識違規行為，為消弭「行人地獄」亂象，多處路口以「未停讓行人」為首要取締項目，其次是闖紅燈，另外值得一提是，新莊區中正路右轉大漢橋部分，最外側僅能右轉環漢路，將嚴格取締違規右轉上橋，警方呼籲，不要沒看到警察就違規，10月底將再增35處科技執法。

新北警交通大隊表示，科技執法規劃本市14個行政區建置科技執法設備，偵測7大違規為不停讓行人、行駛人行道、闖紅燈、未依標誌標線號誌行駛、禁行大貨車、違規停車、未保持路口淨空，都是容易致生交通事故違規行為，尤其為消弭「行人地獄」亂象，「不停讓行人」為首要取締項目。

另外，新莊區中正路與思源路口往三重區方向，最外側右轉車道往環漢路會偵測違規右轉行為，此路段汽機車易違規右轉上大漢橋，與正常右轉上大漢橋車流有交會情事，易妨礙行車動線，造成交通事故。

新北警強調，科技執法係以防制違規肇事、改善行車秩序為目的，非以取締為主要目標，本次建置27處科技執法設備，在本市都會區重要路口設置，勿以為沒看到警察就不遵守交通規則，10月底將再設置35處科技執法，警方提醒民眾開車上路多一些耐心，確實遵守用路規則，禮讓行人優先通行，達到「尊重路權，你我安全」的目標，共同維護新北交通安全。