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大陸 大陸焦點 特派現場

陸中歐班列突破7兆公里！　「新能源車專列」最搶手

▲中歐班列最早發車開通的渝新歐貨物列車。（圖／翻攝百度百科）

▲中歐班列最早發車開通的渝新歐貨物列車。（圖／翻攝百度百科）

記者任以芳／綜合報導

2011年3月19日，大陸啟動第一趟中歐班列「渝新歐」從重慶出發，開創了中歐班列的歷史。13年多下來，中歐班列累計開行9萬列，總里程超過7兆公里。2016年，中歐班列年運輸貨是80億美元，2023年攀升至567億美元，近年新能源車專列特別搶手。

中歐班列（CR express）邁入第13年，當年第一趟班列「中歐班列--渝新歐」於2011年3月19日，在重慶團結村中心站出發，前往11,000公里外的德國杜伊斯堡，大陸西部地區與歐洲之間的時空距離，從40天縮短至15天。至此，中歐班列成為大陸與歐洲往來最重要商貿通道之一。

10多年前，西安國際港站值班站長李沛負責編組西安首趟中歐班列，如今第9萬列中歐班列由他組織裝運，他親身見證中歐班列貨物的變遷。

李沛回憶，以前的貨品主要是筆記本電腦、打印機等IT產品，後來逐步擴大到服裝鞋帽、汽車及配件、日用百貨、食品等。

▲▼ 中歐班列 。（圖／翻攝 中新網）

▲新疆霍爾果斯口岸，等待用中歐班列出口的新能源汽車。（圖／翻攝 中新網）

如今，中歐班列運送的貨物達53大類5萬多種，郵政物資、木材、茶葉、食用油、冰淇淋、新能源汽車專列等定制化班列也廣受歡迎。

舉例，2023年1到6月經新疆霍爾果斯口岸出口新能源汽車1.8萬輛，同比增長3.9倍，新能源汽車產業成為霍爾果斯外貿出口新亮點。

中歐班列累計開行9萬列，總里程超過7兆公里，在大陸時速120公里中歐班列運行線已達87條，聯通境內122個城市，擁有阿拉山口、霍爾果斯、二連浩特、滿洲里、綏芬河、同江北六大口岸。

境外有西、中、東三條運輸主通道，外加跨里海、黑海的南通道新徑路，通達歐洲25個國家223個城市，連接11個亞洲國家超過100個城市，服務網路基本覆蓋歐亞全境，貨物往來超過870萬標箱、總貨值超3800億美元。

▲▼中歐班列累計開行破9萬列　貨值逾3800億美元。（圖／翻攝CCTV）

▲中歐班列累計開行破9萬列　貨值逾3800億美元。（圖／翻攝CCTV）

2016年，中歐班列年運輸貨值僅有80億美元，2023年攀升至567億美元，號稱鋼鐵駝隊「金火車」的帶貨能力越來越強。

當前大陸境內段日運行里程可達1600公里、境外段可達1000公里，單列平均運量較開行之初提升34%，大陸與歐洲間鐵路運輸時間較開行之初普遍壓縮5天以上。

目前，大陸國鐵集團積極應用北斗衛星定位、5G技術，保障中歐班列安全穩定運行。2020年5月起，中歐班列已連續48個月單月開行數量保持在千列以上，開行萬列所需時間由開行之初的90個月縮短為現在的7個月。

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關鍵字：

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