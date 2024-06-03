超狂車隊曝！天道盟發起人吳桐潭移靈基隆　破億豪車護送

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭，日前在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲。今（3日）下午3時許，從板橋新月會館移靈到基隆六合停車場的告別式靈堂，現場來了6輛勞斯萊斯以及約9輛的超跑，另外還有超長的阿法車隊，總價值破億。對此，海山警已規劃警力前往新月會館注控蒐證，避免有違規停車或交通壅塞等情況，告別式在7月9日舉行。

▲吳桐潭病逝今移靈基隆，破億豪車車隊護送。（圖／記者陳以昇攝）

吳桐潭於5月22日病逝，遺體冰存於板橋新月會館，而其今下午3時移靈至基隆六合停車場的告別式靈堂。

透過現場畫面可以看到，現場車隊共有6輛勞斯萊斯以及約9輛的藍寶堅尼、法拉利、大牛、小牛等超跑，甚至還有超過10輛的阿法車隊，整個車隊價值至少破億，護送吳桐潭到基隆六合停車場的告別式靈堂。

豪華移靈護送車隊將沿著環河西路五段上台64線快速道路再往基隆方向，過程中，會繞行到吳桐潭發跡的基隆「百福社區」，再到告別式靈堂會場，而為了遵照傳統習俗，做七個頭七，共七七四十九天，7月9日告別式公祭後出殯，預估當天將會有萬人到場弔唁。

對此，海山分局表示，將規劃偵查隊及新海派出所、交通分隊約15名警力前往板橋新月會館附近注控蒐證，避免有違規停車或交通壅塞等情況，未特別部署開導或控燈等勤務作為，以不影響往來人車暢行為主。