宜蘭派出所遭縱火「停車場傳爆炸聲」！燒毀電線整棟斷電

▲男子違停不滿被開單，到宜蘭成功派出所縱火。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、柯振中／宜蘭報導

宜蘭縣49歲的郭姓男子2日凌晨到派出所縱火，導致6輛私有機車被燒毀，派出所大樓電路也遭焚毀，整棟大樓停電。郭男落網後坦承犯案，警方調查後依照妨害公務、公共危險，以ˋ及毀損罪等罪嫌移送，並建請檢察官聲押。

根據調查，郭男5月間在羅東鎮違停，被警方開單，疑似因此心生不滿，於是拿著寶特瓶，跑去台北市某間加油站購買7元的汽油，並且帶回宜蘭犯案。

▲宜蘭成功派出所遭縱火，嫌犯郭男購買汽油的畫面。（圖／記者游芳男翻攝）



郭男購買汽油後，2日凌晨時分攜帶汽油，跑到羅東警分局成功派出所縱火，導致成功派出所的機車停放區起火、傳出爆炸聲。

員警發現以後，立即通報消防人員，火勢約在凌晨2點50分成功撲滅。不過，這起火警導致6輛私有機車燒毀，且派出所的電線也被焚毀，整棟大樓斷電。

▲▼宜蘭成功派出所遭縱火，警方循線追查、逮人。（圖／記者游芳男翻攝）



警方循線調查，在新寮一路發現郭男的行蹤，當場予以攔停、逮捕，郭男被捕時身上還有打火機、汽油的購買發票。警方經過詢問，依照妨害公務、公共危險及毀損罪等罪嫌，將人移送地檢署偵辦，並建請檢察官聲押，目前全案仍在調查當中。

宜蘭縣警羅東分局表示，對於任何挑戰公權力之犯嫌，必定會依法從嚴究辦、決不寬貸。