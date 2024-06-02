南投市綠美橋落水意外頻傳　地方封街舉辦超渡法會祈求平安

▲南投市綠美橋畔舉辦超渡法會，祈求民眾出入平安。（圖／南投市公所、南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市綠美橋屬市民重要通道和地標，但近年來發生多起意外事故，造成地方居民人心惶惶；市長張嘉哲因此特別前往集集鎮國寺請益，並邀請開山方丈廣心法師，親自為南投市貓羅溪綠美橋一帶水域舉辦超渡大會，同時為全市多年來因水災、火災、車禍、意外事故等不幸罹難亡靈超薦。

市公所指出，本次活動從今年5月1日開始，由各里里長協助廣邀各界共同發心贊普供品，不到20天便遠超過原訂目標600桌，最終總數為1101桌，1日上午於綠美橋畔封街舉行；超渡儀式從灑淨、引魂召請、念佛開示、佛前大供、蒙山超渡，到最後法會功德圓滿，有縣長許淑華、立委游顥、南投市長張嘉哲，縣議員宋懐琳、吳棋楠、張婉慈、張秀枝、沈夙崢，南投市代表會代表、里長及信衆數百人參加。

許淑華致詞表示，綠美橋興建完成至今已27年，當地居民都會橫跨此橋上班、上學等，對市民來說是不可或缺的通道；為讓用路人能安心通行，邀請廣心法師慈悲鼎力協助、透過陰超陽泰、冥陽兩利的佛事，能幫助亡靈往生善處，並在佛光普照之下，庇祐地方人民平安吉祥。

許淑華指出，鎮國寺慈悲為懷，去年卡努颱風釀災後，立即捐助200萬元安置仁愛鄉災民，南投市有需要時也舉辦法會，撫慰人心；縣府將和市公所也會密切合作，希望透過立委爭取經費，做好綠美橋及其他道路橋梁改善工作。



張嘉哲表示，希望透過這次的超渡大會，能替綠美橋一帶水域消災解厄，市公所未來也會負起維護責任，持續向中央、縣府爭取經費修繕，讓橋樑結構安全無虞，市民可放心使用。