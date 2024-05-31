陸運煤船沉入河中！官員：煤炭可以淨化水質

▲運煤船沉入河中，染黑了河水。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇省張家港市一艘運煤船27日航行在張家港河時發生事故，沉入水中，將河水染成了黑色。對於水質是否因此遭受污染，當地官員表示，煤炭可以淨化水質，不用擔心。

根據陸媒報導，近日有網友上傳影片，稱張家港市江海大橋附近河域，一艘運煤船船體進水，導致船舶下沉。影片中，一艘運煤船沉入江中，船體周邊的水域被煤炭染成黑色，水面上留下一道長長的黑色水帶。

張家港市河道管理處證實了此事，並表示已組織人員對運煤船進行救助，並安排過駁，船體也在維修中。河道管理處的工作人員還說，這艘船是從張家港運煤到蘇州城區，在張家港河江海大橋附近突發事故，所幸運煤船和船上的工作人員都被救起，事故原因還在調查中。

對於水質是否因此遭到污染，河道管理處回應，已經通知環保部門前來處理，「我們還沒有等到環保部門的處理結果，如果水不達標，肯定會有一個說法，但煤炭本身具有一定的水質淨化功能，船運的也不是危化品。」

不過，河道管理處也強調，「會不會導致水污染，環保部門會出具一個結果。」

張家港市生態環境局一位工作人員也說，他們正在事發現場查看，目前，水面漂浮物基本沒有了，同時因為是煤炭，可以淨化水質，請市民不用擔心，「我們會隨時採樣監測」。

工作人員還提到，煤炭對水質的影響微乎其微，大約十天前，當地也有一艘運煤船經過張家港河時發生沉船，河水也被煤炭染成黑色，但經過監測，水質不受影響。

湖北省環境保護產業協會的成員單位負責人黃先生則說，不少水淨化設備中就用活性炭作為水過濾原料，煤炭在水中會吸附微生物，沉入水下後，對水質影響不大。