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嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

▲▼ 嘉義市第二屆全嘉樂起來勇壯樂團開始報名，一起創造勇壯第三人生！ 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市第二屆全嘉樂起來勇壯樂團開始報名，鼓勵民眾創造勇壯第三人生！ 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府衛生局延續去(112)年全嘉樂起來活動好評，於市府舉辦「113年第二屆全嘉樂起來勇壯樂團招募記者會」，嘉義市副市長林瑞彥代表黃敏惠市長出席，宣布第二屆勇壯樂團開始招生，要號召更多勇壯族勇敢圓夢、持續豐富經歷。今日記者會邀請到第一屆米克斯流行樂團演出自行創作、編曲、錄製及自拍MV的原創歌曲「逐夢英雄」，鼓舞勇壯世代忘記年齡，不為人生設限，活出最具熱情及價值的第三人生。

▲▼ 嘉義市第二屆全嘉樂起來勇壯樂團開始報名，一起創造勇壯第三人生！ 。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長感謝市議會對於十大旗艦計畫經費的支持，為開創超高齡社會先機，嘉義市112年全國第一個啟動樂齡勇壯城，透過全嘉樂起來計畫，由政府帶頭倡議50歲以上的勇壯族「勇於挑戰潛能，追求壯闊人生」，首屆報名踴躍、聽眾迄今迴響熱烈，實踐了勇壯精神。林瑞彥副市長也引用歌詞「去把夢想找回來」鼓勵勇壯族動身逐夢，希望藉由全家都是作家、全家動起來和全家樂起來系列活動，讓嘉義市變成高齡友善、健康的幸福城市。林瑞彥副市長也感謝第一屆勇壯樂團學員們共襄盛舉，大家都是樂齡勇壯的最佳代言人，第二屆全嘉樂起來要持續挖掘在地的勇壯族能量，鼓勵勇壯世代走入人群、持續消費、健康生活，也祝福大家樂來樂美麗、樂來樂青春、樂來樂健康。

▲▼ 嘉義市第二屆全嘉樂起來勇壯樂團開始報名，一起創造勇壯第三人生！ 。（圖／嘉義市政府提供）

衛生局長廖育瑋表示，全家樂起來活動不僅僅是幫助勇壯族學習音樂，而是也能透過音樂，走出家門，建立與人群的互動與健康生活。第一屆勇壯樂團培訓6團共86人，獲得熱烈迴響，第二屆擴大分為基礎團及進階團，基礎團除延續「烏克麗麗」、「擊樂」、「大提琴」與國樂「二胡」外，新增「琵琶」和管樂「長笛」、「豎笛」、「薩克斯風」、「銅管」等共9團基礎團，均無需音樂基礎，更安排不老課程、節奏律動、音樂欣賞、音樂常識及音樂盒工作坊等多元化通識課程，逐步培養健康、音樂、美學等素養，歡迎所有懷抱音樂夢想的勇壯市民依照興趣與配合課程時間報名參加；進階團包括「管樂團」、「合唱團」和「米克斯流行樂團」共3團，適合具備音樂基礎及樂器的勇壯市民，能夠體驗與團員們演奏不同樂器和聲部，激盪火花、挑戰自己。完整培訓為期5個月，並參加4場次公開演出，將可獲得結業證書及參加畢業旅行。

▲▼ 嘉義市第二屆全嘉樂起來勇壯樂團開始報名，一起創造勇壯第三人生！ 。（圖／嘉義市政府提供）

今年不同於以往，本屆勇壯樂團擴大規劃招募9個基礎樂團及3個進階樂團進行培訓及公開演出，有音樂夢想的50歲以上市民皆有機會實現自我，總名額多達232名，即日起開放報名至6月10日止 (https://forms.gle/fb4Y12wV8n8HxQCt7 ），歡迎設籍嘉義市50歲以上的勇壯族報名參加，同時本屆會招募及培育勇壯種子師資，走入社區協助音樂教學，再造勇壯價值，一起創造勇壯第三人生。

衛生局也預告，9月另將開設「樂齡師資培育班」培訓音樂種子助教，不限年齡及戶籍，屆時歡迎有鋼琴基礎者、對銀髮族教學有興趣者、喜愛音樂者踴躍參加，一起推廣長者音樂教育，讓資源被更多人使用，也透過課程增強身體機能，提高認知能力，改善情緒管理，促進社交互動。

113年全嘉樂起來勇壯樂團招生簡章及更多活動資訊請至樂齡勇壯城網站(https://strong.chiayi.gov.tw/ )或嘉市A健康粉絲專頁(https://www.facebook.com/cichb100 ）查詢。

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