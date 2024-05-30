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高檔餐廳主打「處女和牛」　民眾一查傻眼：是閹割公牛

有民眾投訴，近日有高檔無菜單料理餐廳標榜使用食材高檔是「處女和牛」，但他透過店家提供的肉品編號查詢，發現是閹割過的公牛，認為自己受到欺騙。（示意圖／翻攝Photo-AC）

▲有民眾投訴，近日有高檔無菜單料理餐廳標榜使用食材高檔是「處女和牛」，但他透過店家提供的肉品編號查詢，發現是閹割過的公牛，認為自己受到欺騙。（示意圖／翻攝Photo-AC）

圖文／CTWANT

一位民眾發文表示，近日有高檔無菜單料理餐廳，標榜使用食材高檔是「處女和牛」，也就是30個月內沒有交配的「雌牛」。不過由於最近和牛食材過期事件頻傳，他在訪店前聯繫店家，希望能提供肉品照片證明品質安全，卻透過店家提供照片上的肉品編號，發現店內使用的肉品竟是閹割過的「公牛」，讓他氣得控訴店家廣告不實。不過該餐廳老闆回應，店內雖然主打「處女牛」，但店內和牛品項很多，也有一般和牛和公牛。當天傳照片只是讓他確認食材並未過期，並非民眾所指稱的廣告不實。

據《三立新聞》報導，有民眾投訴，他近日想前往某高檔無菜單料理餐廳用餐，該業者打出使用「處女和牛」做招牌，也就是30個月內沒有交配的「雌牛」，稱吃起來比較沒有乳臭味，藉此吸引客人。

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民眾PO出和業者的對話截圖，表示因為最近和牛過期事件頻傳，要求店家提供食材、日期證明，店家也馬上回傳多張和牛照片，上頭都有註記有效期限。不過民眾注意標籤上的「和牛編號」，實際查詢後發現竟然不是業者所稱的「處女牛」，而是「被閹割的公牛」，認為自己受到欺騙。

媒體實際造訪店家詢問，老闆表示店內雖然主打「處女牛」，不過店內和牛品項很多，還會提供和牛貨源給火鍋店和燒肉店，因此擺放在店內的肉品不見得都是「處女牛」。店家還表示，本來提供給客人的11道料理中，就只有2道是處女牛，當時傳給民眾的照片，也只是提供對方檢查是否過期，並非「處女牛」照片。

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