北韓「鬼畜軍醫」假借婦科檢查性侵！　女兵淪洩慾玩具

▲北韓女兵遭性侵的慘案頻傳。（圖／朝鮮中央通信社）

記者王佩翊／編譯

北韓女性士兵遭到性剝削等問題越發嚴重，女兵如果在服役期間在軍醫院接受婦科檢查，甚至可能遭到性侵，但是卻因軍階問題無法向上級報告。而女兵退伍後的最大目標就是入黨，為此她們如果面對手持「入黨推薦權」的男上司要求陪睡，也只能為了前程咬牙隱忍。

根據《每日北韓》報導，北韓最高領導人金正恩2023年底曾經在「全國母親大會」上提到，「為防止出生率下降，將加強幼兒的保育與教育」，並宣布增加兒童、學生用品的生產。然而這個命令也被視為是人口政策的一部分。但北韓的低出生率背後，並不只是民生疾苦，而是涉及更深層的問題，也就是對女性的各種暴力與不公。

《自由亞洲電台》報導指出，北韓的女性士兵在服役期間，可能遭到性侵或是苦於婦科疾病，而這些都可能對出生率造成影響。脫北前曾在北韓擔任醫師的高麗大學公共政策研究所前研究員崔政訓表示，由於北韓避孕觀念不普及，經常有北韓的女性士兵在服役期間因與男友發生性行為或是因遭到性侵而懷孕。

為了前途著想，女兵們意外懷孕後，幾乎會選擇進行墮胎手術，但是因為醫療條件不良，抗生素供應不足，術後通常無法在第一時間服用抗生素，容易引發子宮內膜炎等疾病，而子宮內膜炎就是不孕的原因之一。

根據《每日北韓》的內部消息來源指出，北韓軍中甚至存在軍醫假借「婦科檢查」性侵女兵的情況。儘管這些情況已經引起北韓軍方重視，並不時取締調查，但是想要徹底根除這個亂象，恐怕只有金正恩採取「血的肅清」般的強硬手段，才能做出重大改革。

崔政訓也強調，北韓女性士兵退伍後的最大目標就是加入朝鮮勞動黨，為了達成這個目的，有些女性甚至會被要求陪睡。他指出，有些擁有入黨推薦權的黨內大佬，會強迫女性士兵提供性服務，而這些來自平民階層的女性為了出人頭地，通常別無選擇，只能屈服。