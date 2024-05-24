彰檢雙姝之爭！地板打蠟害摔斷手　主任女檢座怒告檢察長過失傷害

▲彰化地檢署前檢察長俞秀端(現為桃園地檢署檢察長)，遭彰化地檢署主任檢察官提告，不起訴處分。（圖／翻攝自桃園地檢署網站）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化地檢署主任檢察官吳怡盈，因地檢署內的走廊地板打蠟，導致她加班時滑倒重摔，造成手臂骨折，因此手術住院，術後仍有後遺症，提過失傷害告訴，認為前檢察長俞秀端沒盡到督導之責， 日前檢察官認為客觀上非俞秀端能預見及預防，做出不起訴處分。

不起訴書指出，吳怡盈2022年2月12日上午，至彰化地檢署加班時，因走廊地板打蠟，導致踩到除蠟劑滑倒重摔在地，右側近端肱骨骨折、術後殘存右肩僵硬等傷害，經送醫施行開放性復位及鋼板固定手術並住院5日。術後依醫囑應禁止勞動3個月，前1個月需人照護，2個月以後應每週至少復健3次，2022年5月16日回復上班，因持續增加壓力無法排解，導致憂鬱求診服藥，身心健康受到傷害。

吳怡盈認為，俞秀端身為檢察署首長，應督導確認工程進行時，地面佈有除蠟藥劑處有足夠警示或圈圍等安全維護措施，防範再繼續發生人員滑倒受傷之意外事故，卻疏未注意導致她受傷。

俞秀端堅決否認於吳怡盈滑倒前，即已知悉有2名同仁因除蠟工程滑倒，稱若知道就會停止工程或加強整個工程施作安全性，吳怡盈受傷後該工程就停止，大家聊聊天並詢問復原狀況，以便瞭解後續工作調配如何安排，當時沒有要求她要回來上班之意。事發後核予公傷假療養3個月，公傷假期間，業務均由同仁代理，過程中並無出言要求告訴人銷假上班等。

檢察官認為，因俞秀端之前調整增加公訴主任檢察官業務，使吳怡盈返署上班後略減部分業務，至於後續吳怡盈傷勢復原狀況不如預期，乃至精神狀況惡化等，客觀上均非俞秀端所得預見及預防，難認定有何疏失，應認罪嫌不足不起訴。