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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲王義川公布524、519人流分析報告全文　黃揚明：做到我就發100片雞排

▲▼ 0517 民進黨譴責國民黨暴力記者會-王義川。（圖／記者黃克翔攝）

▲王義川。（圖／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前因在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位去分析民眾年齡，遭疑侵害民眾隱私。對此，王義川稱，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法，而資深媒體人黃揚明則喊話，若王義川願公布524、519詳細報告內容，包含是由哪一個市場分析業者製作，「我就發100片雞排」。

除了承諾發雞排，黃揚明也說，在野黨除追查真相，更重要的是應修法明定，人民集會遊行的區域，電信業者不得將相關參與者定位資訊提供給包括政府機關在內的第三人，否則執政黨可透過不公平的競爭方式，探得集遊人數、組成型態等資訊，也有政治偵防的疑慮。

王義川27日爆料，稱他們用手機訊號定位分析立法院外群眾年齡，並與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行進行比對，隨即引發批評。

面對爭議，王義川回應，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。過去新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查、風景區遊客來源，都是透過手機信令資料進行大數據分析。這幾週的各項活動當然也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，已是常態。這次立法院周邊活動人流資訊來自民間的調查，結果也與時代力量進行的問卷結果類似，民進黨因無相關設備，非民進黨調查資料。

曾舉辦台灣燈會的台北市觀傳局長王秋冬說明，現在辦活動用電信信令查算人數，是非常普遍的作法，但「要查到個資，這恐怕就沒那麼容易，因為相關基地台操作都在電信公司手上，電信公司相關作為也會受到很嚴格要求，所以除非是有特別的介入，否則不應該是這樣，我們市政府是不可能做到這樣程度的。」

至於同樣被點名的新北耶誕城，新北市交通局強調，大型活動期間會以此推估人潮，但資料都是已去個資化，是用來推估會場人數、滯留時間、來回方向等資訊。

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