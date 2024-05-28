星空下「螢火蟲電影院」免費看！4縣市巡迴12場片單公布

▲2024「螢火蟲電影院」免費看！12場片單公布。（圖／國立彰化生活美學館提供）

記者林育綾／綜合報導

每年夏天都受到大小鄉民熱愛的「螢火蟲電影院」來了！今年將於6/1～9/7，在台中、南投、彰化、雲林4縣市，共12場免費欣賞，片單包括入圍第60屆金馬獎4項獎的《本日公休》、喜劇描述工人生活的《做工的人電影版》，還有探討失智症的《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》等，讓民眾夏日自在看電影，共度感動的美好時光。

文化部影視及流行音樂產業局與國立彰化生活美學館合作，舉行「螢火蟲電影院—電影藝術分享計畫」，持續深入中台灣各角落，今年片單包括探討性別平等的《本日公休》、有笑有淚的工人生活《做工的人電影版》、探討失智症的《邀阿公阿嬤拍B級殭屍片》；還有以金門特有的歐亞水獺棲地為背景的3D動畫《花帔阿獺》、速度感與父子情交織的《我和我的賽車老爸》、青春愛情片《不能流淚的悲傷》、闔家歡樂的《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6月1日首先登場的是性平專場，在臺中市文創景點「富興工廠」播映〈本日公休〉影片。該場次結合社團法人台灣基地協會在6月同志驕傲月的「驕傲裸愛X減塑新生」活動，除了露天電影之外，協會在當日現場活動內容有議題講座及彩虹市集等，推廣多元性別平權及永續環保相關的理念。

國立彰化生活美學館表示，國片敘事台灣風土，製作精良，發揮藝術創意、活用產業人才，傳遞文化價值，此計畫希望能將電影藝術深入地方，走進民眾的生活圈，提供不一樣的觀影體驗。透過與在地團體互動合作，在文化部影視局精選的片單中，選出播映電影，結合在地活動，豐富藝文生活。

「螢火蟲電影院」今年公眾場次包括台中東區、烏日；彰化大村、芬園、員林；雲林虎尾、元長、水林；南投鹿谷、草屯、魚池。雲林水林鄉場次在蕃薯社區的憨吉古井花園放映，狀元村的百年古井與花園見證社區共同記憶與社造精神；而南投魚池鄉場次在合興宮放映，結合日月潭國家風景區地景、林業試驗所蓮華池研究中心，自然美學與電影人文並陳。

今年也特別將將大螢幕帶入矯正機關，像是在台中女子監獄舉行專場，共同體驗電影動人的情感共鳴，實現藝術無藩籬的力量。

主辦表示，電影能帶給大眾想像與啟發，夏天周末夜就是要邀請親朋好友，一起用電影串起我們的生活，活動全程免費參與，映後更有摸彩好禮。有關活動最新訊息、場次資訊等，相關詳情可至「螢火蟲電影院」FB粉絲團或「國立彰化生活美學館」官網查詢。

▼2024「螢火蟲電影院」場次及片單。（圖／國立彰化生活美學館提供）

