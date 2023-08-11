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螢火蟲電影院來了！北台灣8縣市「巡迴15場免費看」　片單看這裡

▲▼2023螢火蟲電影院開跑！8月至10月將於北台灣8縣市，展開15場巡迴，共有8部國片免費播映。（圖／國立新竹生活美學館）

▲2023螢火蟲電影院開跑！將於8縣市播映免費欣賞，還規劃毛小孩場次、原住民、新住民場次等。（圖／國立新竹生活美學館）

記者林育綾／綜合報導

每年夏季備受期待的戶外「螢火蟲電影院」來了！由文化部影視及流行音樂產業局、國立新竹生活美學館共同主辦，8/12~10/1前進8北台灣縣市，巡迴放映15場，將播放《妖果小學-水果奶奶的大秘密》、《嗨！神獸》等8部適合全家觀賞的優質國片，還規劃毛小孩場次、新住民場次等，讓民眾可免費觀賞。

▲▼2023螢火蟲電影院開跑！8月至10月將於北台灣8縣市，展開15場巡迴，共有8部國片免費播映。《嗨！神獸》電影劇照。（圖／國立新竹生活美學館）

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▲螢火蟲電影院將播放《嗨！神獸》等8部適合全家觀賞的優質國片。（圖／國立新竹生活美學館提供）

國立新竹生活美學館葉于正館長表示，今年「螢火蟲電影院」還特別規劃公會堂場次、毛小孩場次、新住民場次、性別場次、原住民場次，均搭配國家語言手語，透過電影落實母語生活化，建立文化自信。

首2場將於8/12及8/13晚上6點半，在國立新竹生活美學館百年歷史建物「公會堂」前廣場登場，映前更特別安排專業老師分享互動，給民眾全新觀點及想像，現場另辦理有獎徵答、填問卷送小禮物，活動完全免費，期待民眾同樂。

▲▼2023螢火蟲電影院開跑！8月至10月將於北台灣8縣市，展開15場巡迴，共有8部國片免費播映。（圖／國立新竹生活美學館）

▲《妖果小學-水果奶奶的大秘密》是一部傳達族群融合的動畫片。（圖／國立新竹生活美學館）

其中8/12首場的《妖果小學-水果奶奶的大秘密》，影片敘述有一天小朋友耳熟能詳的水果奶奶，誤闖妖怪結界，妖怪們從不安、焦慮到信任，是一部傳達族群融合的動畫片。現場邀請聲音魔法學院院長郭香蘭主持及映前分享，生動活潑。

8/13播映的《嗨！神獸》故事敘述漁村男孩阿吉想找出傳說的「神獸」，幫他吃掉經常夢見父親過世的噩夢。現場還邀請「廣播金鐘獎-最佳綜合節目主持人」王一明主持及映前分享，用台語逗嘴鼓，活動精采可期。

「螢火蟲電影院」推動偏鄉文化平權及文化近用，自2014年起開辦，如今已經邁入第9年，今年從8/12起至10/1舉行，將前進宜蘭、基隆、雙北市、桃園、新竹、苗栗的大小鄉鎮放映，讓各地觀眾感受電影影音魔幻時刻，相關活動訊息詳情可至「螢火蟲電影院」粉絲專頁查詢。

▼2023「螢火蟲電影院」場次一次看。點圖可放大。（圖／國立新竹生活美學館）

▲▼2023螢火蟲電影院開跑！8月至10月將於北台灣8縣市，展開15場巡迴，共有8部國片免費播映。（圖／國立新竹生活美學館）

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