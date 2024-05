一生坐牢1300次！美「被捕最多次男」蹲監獄6000天後逝世　享壽74歲

▲世上被捕最多次男子厄爾去世,享壽74歲。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國來自肯塔基州的厄爾(Henry Earl),因酗酒和犯下多項輕罪,一生被捕超過1300次,而聞名全球,並被譽為「世上被捕次數最多」的男子。最新消息指出,這名男子已在上周末去世,並在23日下午葬於歐文頓公墓(Owenton Cemetery),結束他傳奇的一生。

