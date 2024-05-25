一生坐牢1300次！美「被捕最多次男」蹲監獄6000天後逝世　享壽74歲

▲世上被捕最多次男子厄爾去世，享壽74歲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國來自肯塔基州的厄爾（Henry Earl），因酗酒和犯下多項輕罪，一生被捕超過1300次，而聞名全球，並被譽為「世上被捕次數最多」的男子。最新消息指出，這名男子已在上周末去世，並在23日下午葬於歐文頓公墓（Owenton Cemetery），結束他傳奇的一生。

Henry Earl, the world’s most arrested man, dead at 74 after more than 1,300 busts: ‘He was a character’ https://t.co/Sr1imUxW4k pic.twitter.com/GpicqszcJ5 — New York Post (@nypost) May 25, 2024

據《紐約郵報》報導，厄爾在18歲失去養母後便開始長期酗酒，導致生活陷入困境。1969年，他因為醉醺醺地去上班，結果丟掉了在汽車旅館的工作，並在1970年7月因隱藏攜帶武器首次被捕。此後數十年間，他多次因酗酒犯事相關罪行進出監獄。

《列剋星敦先驅領袖報》指出，自地方政府開始數位化記錄當地犯案紀錄以來，無家可歸的厄爾已被警方逮捕了1300多次，而《確鑿證據》的報導則聲稱，這名男子在過去50年裡被捕超過1500次，並在監獄裡度過了6000多天。

Henry Earl, the world's most arrested man, dies. 1500+ busts later https://t.co/pjFIok4vKH pic.twitter.com/Zv2t5Wqj4p — The Smoking Gun (@tsgnews) May 24, 2024

厄爾的行為引起了廣泛關注，2004年他因多次被捕而登上電視節目《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），但由於厄爾當時被關在監獄裡，而未能親自出席。紀錄顯示，厄爾最後一次被捕是在2017年4月，當時他因犯下在公共場所酒醉，而被關進監獄。

儘管厄爾因頻繁違法而成為警局的「常客」，但他在當地依舊受到了不少人的喜愛。天主教行動中心的創始人拉姆齊（Ginny Ramsey）描述，厄爾是一個有魅力、富有幽默感的人，「如果你真的認識厄爾，你將無法不愛上他。我想我們永遠都不會忘記可愛的厄爾」。