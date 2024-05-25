陸東北虎怕痛「環抱」奶媽腿　表情呆萌..可以不要打針嗎？

記者任以芳／綜合報導

大陸河南一隻1歲半東北虎京京因為生病不舒服，獸醫診斷後，研判要打針治療，但是擔心成年大老虎會反擊，最後由「奶媽」飼養員出動完成任務，只見老虎化身撒嬌大貓咪，環抱飼養員求抱抱，模樣超萌。

大陸微博「一隻獵奇的狗」釋出一段超萌影片，河南濮陽動物園一隻1歲半東北虎京京因為生病必須打針，獸醫卻不敢靠近，只能拜託從小照顧大老虎的「奶媽」出手。

▲ 東北虎也怕打針，跟飼養員撒嬌。（圖／翻攝 一隻獵奇的狗）

影片顯示，飼養員十分熟練靠近東北虎京京，看得出來彼此十分信任對方，老虎可能知道自己要挨針，有點抗拒，立刻委屈用大虎掌「環抱」飼養員的腿，意思是「不想打針！」

飼養員一邊安撫，一邊迅速下針，京京有點不安，還是乖乖的坐著給奶媽「挨針」，大約幾秒鐘時間，打針結束，奶媽立刻「愛的呼呼」，搓揉京京的後頸，舒緩疼痛。

此時，京京又化身撒嬌大貓咪，飛撲飼養員求抱抱，接著用頭「蹭蹭」飼養員，表示自己的委屈和痛痛。飼養員也很貼心的安撫，坐在地上讓大老虎躺在自己腿上。

▲東北虎打針後求抱抱安慰 。（圖／翻攝 一隻獵奇的狗）

京京似乎真的很不舒服，一直吐舌頭喘氣，飼養員一直摸牠的頭安慰。所有過程也被玻璃窗外遊客看到，許多人感到不可思議，眼前大老虎如此乖順。

許多網友也留言第一次看到老虎打針，覺得太可愛太萌了。有人留言「原來東北虎也怕打針啊」「跟我家貓一樣愛撒嬌」「好想摸一下啊」「萬物有靈，這虎子知道誰對牠好」。

▼東北虎怕痛，像大貓咪跟飼養員撒嬌 。（圖／翻攝 一隻獵奇的狗）