苗博雅現身立院外！警告「晚上可能有挑釁」　籲：團結把手牽起來

▲苗博雅在5/24現身立法院場外，呼籲民眾如果面對挑釁，要把手牽起來集結成「人牆」，團結和平的理性抗爭。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（5/24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集已突破3萬人，台北市議員苗博雅也現身表示，看了現場不同族群、年齡的民眾聚集，就知道「沒有任何一個人是被叫來的」，全是自發前來，呼籲大家一定要堅定信心，抗爭是比氣長，「我們的公民力量，已經比10年前還強」，抹黑已經沒用。她建議，如果晚上遇到挑釁，請民眾不要落單「我們團結把手牽起來」，集結成「人牆」，和平地隔開叫囂挑釁的人，理性抗爭，「絕對不要衝突」。

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▲5/24立法院外抗議，各路民眾聚集，至下午已突破3萬人。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅下午現身時，群眾一片激動。她提到，大家聚集在現場，都是因為憂心台灣的民主，有相互的支持才會出現；不過她也說，這現象相當「復古」，因為10年前的太陽花，國民黨也批評抗議民眾都是「暴民」，而10年後的現在，也持續說民眾是暴民，都是同樣的手法。

但苗博雅說，她今天來，看到人數已經比星期二同時段「多了1倍」，而且民眾的年齡、族群各式各樣，她知道，「台下沒有任何一個人，是被特定政黨或被誰叫來的」，也根本沒有一個政黨，可以號召麼多不同族群的群眾同時出現。她呼籲，「大家一定要堅定信心，那些抹黑的說法，或說是特定政黨驅使，這些說法已經沒用了！」

▲苗博雅提到，「台下沒有任何一個人，是被特定政黨或誰叫來的」。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅批評此次國會改革法案根本是「假改革」，如果通過，等於「讓立法委員的權力，直接大於法官、檢察官」，因為人民在檢察官和法官面前，都要出於自由意志「具結」，也就是「畫押」表示說真話的義務。

她說明，假如通過這個法案，未來立院質詢時，任何人都會被跳過這個「具結」的程序，等於直接畫押，「這是不是讓立法委員的權力，直接大於法官、檢察官？」

▲立法院續審國會改革法案，場外聚集大量抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅也憂心，目前傳出有反對勢力計畫挑釁、製造衝突，「我想跟大家分享街頭抗爭的意見，我們會遇到意見不同的人，大家不要緊張，不要害怕，不要落單，我們團體行動，集結成人牆，我們把群眾跟挑釁的人隔開，證明我們是和平理性的抗爭。」

苗博雅說，抗爭就是「比氣長」，但經過10年，「10年後，我們的公民力量已經比10年前更堅強」，現場群眾也熱情高呼響應。

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場已擠滿民眾。（圖／記者湯興漢攝）