　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

苗博雅現身立院外！警告「晚上可能有挑釁」　籲：團結把手牽起來

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅在5/24現身立法院場外，呼籲民眾如果面對挑釁，要把手牽起來集結成「人牆」，團結和平的理性抗爭。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

立法院今（5/24）日續審國會改革法案，場外抗議人潮持續聚集已突破3萬人，台北市議員苗博雅也現身表示，看了現場不同族群、年齡的民眾聚集，就知道「沒有任何一個人是被叫來的」，全是自發前來，呼籲大家一定要堅定信心，抗爭是比氣長，「我們的公民力量，已經比10年前還強」，抹黑已經沒用。她建議，如果晚上遇到挑釁，請民眾不要落單「我們團結把手牽起來」，集結成「人牆」，和平地隔開叫囂挑釁的人，理性抗爭，「絕對不要衝突」。

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲5/24立法院外抗議，各路民眾聚集，至下午已突破3萬人。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅下午現身時，群眾一片激動。她提到，大家聚集在現場，都是因為憂心台灣的民主，有相互的支持才會出現；不過她也說，這現象相當「復古」，因為10年前的太陽花，國民黨也批評抗議民眾都是「暴民」，而10年後的現在，也持續說民眾是暴民，都是同樣的手法。

但苗博雅說，她今天來，看到人數已經比星期二同時段「多了1倍」，而且民眾的年齡、族群各式各樣，她知道，「台下沒有任何一個人，是被特定政黨或被誰叫來的」，也根本沒有一個政黨，可以號召麼多不同族群的群眾同時出現。她呼籲，「大家一定要堅定信心，那些抹黑的說法，或說是特定政黨驅使，這些說法已經沒用了！」

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅提到，「台下沒有任何一個人，是被特定政黨或誰叫來的」。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅批評此次國會改革法案根本是「假改革」，如果通過，等於「讓立法委員的權力，直接大於法官、檢察官」，因為人民在檢察官和法官面前，都要出於自由意志「具結」，也就是「畫押」表示說真話的義務。

她說明，假如通過這個法案，未來立院質詢時，任何人都會被跳過這個「具結」的程序，等於直接畫押，「這是不是讓立法委員的權力，直接大於法官、檢察官？」

▲立法院續審國會改革法案，濟南路聚集大量抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院續審國會改革法案，場外聚集大量抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

苗博雅也憂心，目前傳出有反對勢力計畫挑釁、製造衝突，「我想跟大家分享街頭抗爭的意見，我們會遇到意見不同的人，大家不要緊張，不要害怕，不要落單，我們團體行動，集結成人牆，我們把群眾跟挑釁的人隔開，證明我們是和平理性的抗爭。」

苗博雅說，抗爭就是「比氣長」，但經過10年，「10年後，我們的公民力量已經比10年前更堅強」，現場群眾也熱情高呼響應。

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場已擠滿民眾。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議，青島東路現場。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以
00940長榮權重仍第一！「3檔新貨」擠進前十大
賀軍翔被控性侵女客人　警搜索介紹人...查扣3手機
陸連2天軍演！台中海線驚見4座雄風飛彈車組
檢察官偷摸鮮肉警大腿！　噁喊：肉棒給我看一下
立院上演大和解！　朝野齊為3立委飛瑞士參加WHA歡呼
快訊／台南凶殺案！　1命危2傷搶救中
快訊／賀軍翔正式發聲！　「未與第三人有任何踰矩行為」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「一週運勢」！金牛有貴人提拔　射手桃花朵朵

苗博雅現身立院外！警告「晚上可能有挑釁」　籲：團結把手牽起來

來回機票最低3千有找！華航線上旅展下殺　高雄出發82折

北市國中傳性侵案「校方遭控吃案」　教育局：已接獲通報並調查中

恐怖畢旅！6國中生疑集體中邪　授籙道長「5關鍵」斷言：卡到陰

連8年未獲邀WHA！衛福部長今晚率團赴日內瓦「該抗議的會抗議」

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時　嘆：罵不了一隻狗

嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

12星座「一週運勢」！金牛有貴人提拔　射手桃花朵朵

苗博雅現身立院外！警告「晚上可能有挑釁」　籲：團結把手牽起來

來回機票最低3千有找！華航線上旅展下殺　高雄出發82折

北市國中傳性侵案「校方遭控吃案」　教育局：已接獲通報並調查中

恐怖畢旅！6國中生疑集體中邪　授籙道長「5關鍵」斷言：卡到陰

連8年未獲邀WHA！衛福部長今晚率團赴日內瓦「該抗議的會抗議」

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時　嘆：罵不了一隻狗

嘉藥攜手企業共研　AI科技提升企業轉型

快訊／雨區擴大！8縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

ETtoday入圍「銀響力新聞獎」2大獎！偏鄉醫療、高齡政策報導獲肯定

快訊／台南鹽水民宅火警！烈焰狂竄畫面曝　消防灌水搶救

便秘好困擾？營養師教你「正確攝取纖維」 排便不卡卡

韓版《好聲音》冠軍便利商店落魄偷酒！　韓網傻眼：很喜歡他的歌

米可白「愛是想和你重複過日子」！　緋聞男友孫綻甜回：I Do

才剛獲釋「1通電話」讓他回鍋當車手　穿看守所外套收錢又被逮

6國中生畢旅疑卡陰！命理師曝住飯店11大禁忌：不要在衣櫥掛衣服

哈瑪斯「父子輪流性侵」以色列女　持槍脅迫她脫衣！完事殺人滅口

院會第3天延會至午夜12點！　韓國瑜：今晚還有20個披薩可以選

日圓貶！關西機場國際線「外籍客創新高」　日本人卻剩一半

來台與郭泰源重溫西武時光　秋山幸二：從中外野看他投球很強

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

「艾維尼」颱風今晚生成　大迴轉路徑曝光

女兒給大尺度Coser「洗面奶」　爸道歉喊告

吉野家雙北多間分店收攤「爆關店潮」

10點開搶！台灣虎航「全線機票799」起　限定4天

震撼彈！陳沂確定加入SWAG　本人首度發聲

準「艾維尼」最新路徑曝！　下周二鋒面襲「豪雨灌西半部」

情侶路邊吵架！妹子怒炸脫衣「胸罩也解開」

青島東路塞爆　議員喊愛國：不當兵可惜了

艾維尼恐是小鋼炮！甩尾把鋒面往南推

明明少子化！一票家長不解「公幼超難抽」　老師吐實情

SWAG再出手！喊話竹北女警加入酬勞豐厚

更多熱門

相關新聞

林淑芬痛毆麥玉珍　徐春鶯：歧視新住民姊妹？

林淑芬痛毆麥玉珍　徐春鶯：歧視新住民姊妹？

立法院24日續審國會改革法案，上午會議開始前，藍綠白立委發生激烈衝突，綠委林淑芬與白委麥玉珍甚至在議場扭打互毆。對此，中華兩岸婚姻家庭服務聯盟代表超過40個新住民團體發表聯合聲明，要求總統賴清德及民進黨立即向全國新住民同胞道歉，否則將惹怒60萬名台灣新住民。秘書長徐春鶯更直言，林淑芬委員是否歧視新住民姊妹、把新住民當外來者來攻擊？

立法院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光

立法院場外塞滿3萬人！　震撼空拍圖曝光

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時

柯一正現身立院場外！憶黃國昌當年只睡2小時

立院外人潮破2萬人！中山南路也管制

立院外人潮破2萬人！中山南路也管制

國會改革「正反方狹路相逢」　卓榮泰特別指示

國會改革「正反方狹路相逢」　卓榮泰特別指示

關鍵字：

苗博雅立法院國會改革法案經濟民主連合立法院抗議

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

前立委通緝犯病逝中國　「化成灰」仍無法返台

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面