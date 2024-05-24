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越自信越易上當！　捷克百萬網紅破解「布拉格騙術」

文／中央社

捷克知名YouTube頻道「誠實導遊」的主持人盧貝休（Janek Rubeš），日前在座談會中分享多年來對布拉格街頭騙術的觀察，他說，「如果你認為你不會被騙，那麼你就是最容易上當的獵物。」

在YouTube上擁有137萬粉絲的頻道「誠實導遊」（Honest Guide），除了介紹捷克的景點與美食，更以拆解布拉格街頭騙術聞名。誠實導遊成立10年，拍攝超過200支影片，詐騙主題影片尤為熱門，其中「布拉格最糟糕的騙局」（WORST SCAM IN PRAGUE!!!）影片更創下1199萬的觀看次數。

誠實導遊的主持人盧貝休，與布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）記者威洛貝（lan Willoughby）21日晚間於哈維爾圖書館（Václav Havel Library）進行對談。

盧貝休表示，頻道影片皆以英語拍攝，考量到捷克總人口僅1000多萬，雖能累積一定數量的觀眾群，但難以持續增長，「英語影片較沒有這種限制。」

盧貝休表示，布拉格街頭有各種欺騙觀光客的方式。例如，他曾在影片展示，有的騙子會換上橘色背心，站在售票機旁告訴遊客「機器壞了」，接著假裝協助買票，讓遊客誤信對方是站務人員，並在過程中騙取金錢。

盧貝休舉例，有的計程車司機，從機場到市區的路段收取2000克朗（約新台幣2823元），費用過於高昂；甚至在找錢時，以「白俄羅斯盧布」充當「捷克克朗」。又或者，觀光客在布拉格市區使用ATM提款時，被收高達40%的手續費，「有很多不同的技巧與事情你必須避免。」

盧貝休強調，「街上有個騙局在等著我們，任何人都可能被騙。如果你認為不會被騙，那麼你就是最容易上當的獵物。」

「這些在街上行騙的，基本上是來自其他國家的人，例如保加利亞人、羅馬尼亞人，很少是捷克人。」盧貝休表示，有的騙子已經被頻道追蹤七年，看到他時會自行逃跑。

威洛貝在座談會中詢問盧貝休，在拍攝這些影片時，有時會與騙子發生衝突，當下是否感受到危險。盧貝休回應，「不曾感受到危險。他們非常清楚不能傷害我，因為那樣他們會遇到麻煩。」

至於拍片多年來最大的成功是什麼，盧貝休表示，「沒有成功。這是一場持續不斷的戰鬥。」他說，至少有個情況正在改善，「我很高興看到觀光客更常使用大眾運輸工具」，現在的遊客與觀眾，都知道可以用公共交通從機場到市區，這種方式是便宜且可靠的。

除了拍攝影片，盧貝休也經常在社群中回答遊客的疑難雜症。他說，「如果有人問，布拉格最好的漢堡是什麼，我不會加入對話；但若有人問，在維休維傑（Vršovice）每月房租為25000克朗（約新台幣35000元）是否正常，我會介入。」

觀眾提問，除了這些街頭騙術，他們更常在布拉格遇到「租屋詐騙」。例如在租房時，房東會要求預付押金，並向租客傳送造假的公寓照片，但實際上房子並不存在，最終租客也無法取回押金。

盧貝休表示，未來會拍攝影片避免租客落入圈套，也建議外籍人士加入「外國人在布拉格」的臉書社團，彼此聯繫互助。

 
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