撿骨師收錢落跑！棄置「3袋白骨」留破碎紙條：林家祖先　警尋人中

▲基隆市暖暖區東暖新村宿舍發現3大袋被棄置的白骨，尋找家屬中。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

台灣港務公司3月底拆除基隆市暖暖區東暖新村宿舍時，工人在屋內發現3個大米袋，裏頭還有3具人體白骨及疑似死者姓名的紙條，檢警經比對過後，已確認其中一具遺骸的身分，現場還有另一張破碎紙條寫著「林家祖先」，目前身分仍在比對中。

基隆市警察局第三分局3月26日上午10時40分接獲拆除工人報案，稱在東暖新村內進行拆除工程時，在1樓的樓梯旁隔間內發現3具白骨，警方立刻派員前往查看，並請鑑識人員到場採證，發現米袋內裝有3具人形骸骨，還放有疑似死者姓名的字條，外觀狀似「撿骨」後裝袋存放。

檢警從其中一名賴姓死者的姓名下手，輾轉在新北市萬里區找到賴女的大兒子，對方稱，母親過世多年，50年前曾請撿骨師移置骨骸， 沒想到對方收了錢、拿走遺骨後就失聯，導致家人只能對著空甕祭拜。

警方進一步調查發現，該名撿骨師姓林，已於10年前離世。據悉，林男因賭博在外積欠大筆債務，為了躲債才會收了錢卻不辦事，將遺骸放置東暖新村一樓樓梯旁隔間內。警方安排賴女家屬進行DNA比對，確認白骨身分確實為賴女，22日將遺骸發還，家屬於24日領回安葬。

有關現場另一張破碎字條寫有「林家祖先」，是否與其他2具仍身分不明的骨骸有關聯，警方將持續清查，第三分局呼籲，基隆市、新北市金山、萬里等地區，若有民眾民國5、60年間有同樣骨骸被撿骨師帶走之情事，請與分局聯繫，將安排採驗檢體比對親緣關係確認骨骸身分。