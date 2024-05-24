　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

農村水保署綠色療育　照顧長者兼推廣生活工藝美學

▲▼ 農村水保署推出綠色照顧陪伴，讓高齡長者透過社區互動交朋友 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲社區志工居家送餐並關心獨居長輩 。（圖／記者翁伊森翻攝） 

記者翁伊森／嘉義報導

每一餐能吃上熱騰騰的飯菜，一件在日常對你我容易不過的事，對獨居高齡者卻是一件不容易的事，許多長輩因為兒女離鄉在外工作，而過著獨居的生活，且部分農村社區位處偏遠，食物的採買也較為不易，再加上長輩年事已高，常常就一個人簡單弄著泡麵、罐頭、饅頭、清粥等簡易方便的食物，當成一餐，長期下來容易造成營養不均衡。

▲▼ 農村水保署推出綠色照顧陪伴，讓高齡長者透過社區互動交朋友 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲社區綠療育課程讓社區長者們以香蕉樹汁液來彩繪環保杯套 。（圖／記者翁伊森翻攝）

高雄市旗山區糖廠社區發展協會，長期照顧社區裡的高齡者，透過農村社區綠色照顧、擴大供餐服務與食材暖暖包等，關懷照顧社區高齡者，並結合當地農特產香蕉設計具在地特色的綠療育課程，以香蕉汁液彩繪、香蕉絲來製作水苔球等趣味課程，吸引長者走入社區，透過活動的課程中獲得自我成就感及保持心情愉悅。

▲▼ 農村水保署推出綠色照顧陪伴，讓高齡長者透過社區互動交朋友 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲社區志工為長者準備熱騰騰的餐點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而在農村社區綠色照顧陪伴服務的過程中，總會有一些撼動人心的小故事，糖廠社區執行長曾渝媗分享到，社區的阿美奶奶，患有輕度失智，又獨自居住，餐食總是簡單料理，常常就是一道菜一碗湯，除了難以維持營養均衡外，因為在家沒有人可以聊天對話，在語言或生活自理能力稍有退化情形，曾渝媗執行長主動了解，並請志工協助，由農村綠照員展開了居家關懷陪伴服務，並為阿美奶奶提供了較具營養的餐食服務，讓奶奶可以吃上熱騰騰且多樣化的飯菜。

▲▼ 農村水保署推出綠色照顧陪伴，讓高齡長者透過社區互動交朋友 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲社區綠療育運用香蕉絲帶領長者製作水苔球，也成為社區販售的特色產品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

後續社區陸續接到阿美奶奶的大兒子和二女兒的電話，由衷感謝擴大供餐的美意，不僅讓母親得到營養豐富的餐食，也因為農村綠照員的定期陪伴與關懷，成為他們母親生活中重要的心靈補給和生活支持。

農業部農村發展及水土保持署，自111年起推動致力於農村高齡者照顧，透過農村社區綠色照顧計畫，營造高齡友善生活環境，促進在地健康老化；此外為全面照顧幸福農村福祉，更於112年及113年辦理農村送暖措施，透過擴大供餐、食材暖暖包等服務，關懷農村社區長者及弱勢族群。

ET快訊
快訊／又出奇招！綠營拿「藍白黑」氣球進場釋放　韓國瑜一臉錯愕
快訊／5萬人包圍立法院！人潮持續聚集　現場擴大封鎖範圍
阿本宣布出櫃前曾想輕生　媽媽為他偷哭自責
獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！　車主超心痛
不只台中！2飛彈車組現身宜蘭
普丁傳有意停火！　怨澤倫斯基拒談判
賀軍翔招待所喝酒被控性侵女客　在場人士曝：兩人「互動親密」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

農村水保署綠色療育　照顧長者兼推廣生活工藝美學

台中男3度「腸阻塞」掛急診...還暴瘦10公斤　竟是感染「這病菌」

第二屆台東冰咖啡創意大師賽　28日報名開跑

國會職權修正法案成焦點　雲林縣議會藍綠交鋒

臺東環保局前進蘭嶼鄉　宣導檳榔渣汁不落地

臺東國中技藝教育競賽頒獎及成果發表　21校43個攤位展長才

以市民為先打造安居科技城　高虹安施政報告細數市政推動成果

嘉義女中參訪嘉義地檢署　強化學生品德教育+廉潔誠信意識

屏東潮南國小畢業生單車逆風行　2天挑戰116公里超遠路程

「智慧領航產業科技鑄造未來」　雲科大未來學院成果展登場

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

聲樂老師評1998年周杰倫　聽唱腔：難預見會變大明星

正面擋刀！中捷英勇黑衣男現身　還原現場：妻在旁邊我不能放手

小哈利畢業後飛上海「親妹接機抱緊緊」　遭伊能靜吐槽：平常只去看哈林演唱會XD

拿寶可夢比喻讀書進化　講師幽默引導學生思考

中捷3刀男進看守所一夜難眠　怨身體檢查「怎麼會是這樣」

農村水保署綠色療育　照顧長者兼推廣生活工藝美學

台中男3度「腸阻塞」掛急診...還暴瘦10公斤　竟是感染「這病菌」

第二屆台東冰咖啡創意大師賽　28日報名開跑

國會職權修正法案成焦點　雲林縣議會藍綠交鋒

臺東環保局前進蘭嶼鄉　宣導檳榔渣汁不落地

臺東國中技藝教育競賽頒獎及成果發表　21校43個攤位展長才

以市民為先打造安居科技城　高虹安施政報告細數市政推動成果

嘉義女中參訪嘉義地檢署　強化學生品德教育+廉潔誠信意識

屏東潮南國小畢業生單車逆風行　2天挑戰116公里超遠路程

「智慧領航產業科技鑄造未來」　雲科大未來學院成果展登場

2024非常新人出爐！　《愛愛內含光》詹子萱、「原子少年」林毓家入選

直擊／綠委手握黑藍白氣球進議場　高喊「反擴權、反黑箱」

快訊／又出奇招！綠營拿「藍白黑」氣球進場釋放　韓國瑜一臉錯愕

王彩樺談NONO被起訴　要誠心面對犯下的錯誤

明揚火災後停工8個月　經部獲准屏東二廠復工

南韓終於敲定「醫科生擴招」名額　今年底入學考擴招1509人

竹南修路爆爭議！民宅樑柱遭「挖洞砍鋼筋」　包商：好心幫移水管

5萬人包圍立法院！週末到、下班時間人潮持續聚集　現場擴大封鎖範圍

韓佳人與延政勳「未公開CP畫報」更甜　網喊前男友親回一句話閃瞎全網

陽明董座鄭貞茂續任　喊話「有賺錢就發股利」

男友幹話連發挑釁貓　牠傻眼：遇到神經病

地方熱門新聞

高雄國中生過馬路苦等33秒　13駕駛人全吞罰單

桃園聯合海葬　28位先行者回歸大海

國會改革法案不是查水錶！　黃敬平舉證

雲林議會「國土計畫法報告」議員發言護農權

2024桃園閩南文化節6/8登場　加強糕餅文化推廣　

國小生把蠶寶寶忘在超商　店員代養4天崩潰

桃園成立「桃竹苗大矽谷計畫」　專案小組　

統領廣場為龜山國小少棒隊　加油打氣

陳皇宇重視環保、機車競速與預防犯罪

國土計畫法爭議　張麗善盼中央保障農業權

潮南國小學生單車逆風行　兩天挑戰116公里

生態工作者因迷路力竭於曾文溪畔台南警消共同尋獲

苗栗500騎士冒雨隨媽祖北港進香

男腸阻塞掛急診還暴瘦10公斤　竟是病菌感染

更多熱門

相關新聞

農村水保署大埔偏鄉空間改造　獲優良農建大獎

農村水保署大埔偏鄉空間改造　獲優良農建大獎

農業部農村發展及水土保持署與嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會攜手合作，融入當地音樂文化特色，將情人公園旁早年閒置留下的土角厝空間，重新改造成為居民、遊客與淺山生物和諧共生的小提琴展演島，兼具教育、展演、展售及體驗等多元功能使用。優美造型及友善理念甫獲第十一屆台灣景觀大獎肯定，今再拿下112年度優良農業建設工程獎優等殊榮！

雲林綠色照顧計畫成果佳二崙農會送溫馨

雲林綠色照顧計畫成果佳二崙農會送溫馨

土石流預報擴大！　屏花東180條溪流黃色警戒

土石流預報擴大！　屏花東180條溪流黃色警戒

小犬挾豪雨！花東122條溪流「土石流黃色警戒」

小犬挾豪雨！花東122條溪流「土石流黃色警戒」

西南風強灌豪大雨　投嘉高3縣市「土石流紅色警戒」增至56條

西南風強灌豪大雨　投嘉高3縣市「土石流紅色警戒」增至56條

關鍵字：

農村水保署綠色照顧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

轉發台灣將回歸祖國　網讚1男星聰明

墾丁畢旅爆「國中生集體中邪」！警消還原現場

快訊／起義來歸？韓國瑜宣布59票贊成綠記名表決　藍委錯愕：怎麼可能

硬擠舒淇…森星疑「慘遭主辦除名」

墾丁畢旅傳「集體中邪」！學校回應了

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

快訊／遭搜索原因曝！賀軍翔被酒店妹告妨害性自主

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

陳沂加入SWAG「透紗內衣撩裙」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

快訊／賀軍翔經紀人不知情：他正在拍戲

快訊／台南凶殺案！30歲男捅人再自戕　1命危2傷搶救中

14歲國中生破處約砲大姐姐！3天後「流黃綠色濃汁」

更多

最夯影音

更多

【空氣瀏海】空氣很多 瀏海不多XD

聲樂老師講評蕭敬騰　皺眉噘嘴→他非常棒

台中消防5猛男挑戰16蹲　穿25kg裝備展驚人腿力！

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

政大時裝週超狂！男學生創意扮鴕鳥走秀

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面