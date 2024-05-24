農村水保署綠色療育　照顧長者兼推廣生活工藝美學

▲社區志工居家送餐並關心獨居長輩 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

每一餐能吃上熱騰騰的飯菜，一件在日常對你我容易不過的事，對獨居高齡者卻是一件不容易的事，許多長輩因為兒女離鄉在外工作，而過著獨居的生活，且部分農村社區位處偏遠，食物的採買也較為不易，再加上長輩年事已高，常常就一個人簡單弄著泡麵、罐頭、饅頭、清粥等簡易方便的食物，當成一餐，長期下來容易造成營養不均衡。

▲社區綠療育課程讓社區長者們以香蕉樹汁液來彩繪環保杯套 。（圖／記者翁伊森翻攝）

高雄市旗山區糖廠社區發展協會，長期照顧社區裡的高齡者，透過農村社區綠色照顧、擴大供餐服務與食材暖暖包等，關懷照顧社區高齡者，並結合當地農特產香蕉設計具在地特色的綠療育課程，以香蕉汁液彩繪、香蕉絲來製作水苔球等趣味課程，吸引長者走入社區，透過活動的課程中獲得自我成就感及保持心情愉悅。

▲社區志工為長者準備熱騰騰的餐點 。（圖／記者翁伊森翻攝）

而在農村社區綠色照顧陪伴服務的過程中，總會有一些撼動人心的小故事，糖廠社區執行長曾渝媗分享到，社區的阿美奶奶，患有輕度失智，又獨自居住，餐食總是簡單料理，常常就是一道菜一碗湯，除了難以維持營養均衡外，因為在家沒有人可以聊天對話，在語言或生活自理能力稍有退化情形，曾渝媗執行長主動了解，並請志工協助，由農村綠照員展開了居家關懷陪伴服務，並為阿美奶奶提供了較具營養的餐食服務，讓奶奶可以吃上熱騰騰且多樣化的飯菜。

▲社區綠療育運用香蕉絲帶領長者製作水苔球，也成為社區販售的特色產品 。（圖／記者翁伊森翻攝）

後續社區陸續接到阿美奶奶的大兒子和二女兒的電話，由衷感謝擴大供餐的美意，不僅讓母親得到營養豐富的餐食，也因為農村綠照員的定期陪伴與關懷，成為他們母親生活中重要的心靈補給和生活支持。

農業部農村發展及水土保持署，自111年起推動致力於農村高齡者照顧，透過農村社區綠色照顧計畫，營造高齡友善生活環境，促進在地健康老化；此外為全面照顧幸福農村福祉，更於112年及113年辦理農村送暖措施，透過擴大供餐、食材暖暖包等服務，關懷農村社區長者及弱勢族群。