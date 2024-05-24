對國會改革法案提覆議？　卓榮泰：合法合憲前提下與立院保持最好互動

▲行政院長卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

立法院24日續審國會改革法案。針對已通過的藐視國會罪，是否會提覆議？行政院長卓榮泰說，希望立法院內部的事務、議事的進行會非常地順暢，行政、立法兩院的互動會非常地溝通良好，「所以只要雙方都在合法合憲的前提之下，我想我們會保持最好的互動關係」。

針對24日立法院議場內又爆發衝突，且場外又集結上千民眾，卓榮泰表示，非常不忍心看到國會裡面再發生任何衝突的狀況，也不忍心看到很多民眾自動自發集會在立法院門前，「他們是在表達自己對國家未來前途的憂心」。

卓榮泰強調，早上請內政部警政署即時掌握各種狀況，同時要求警察最重要的責任在保護人民，對於所有集會參與的民眾自身的安全，都要做到非常周到的保護，嚴禁現場發生任何不法的滋擾事件，保護人民是警察的天責，希望所有同仁們能夠做到這一點

另外，針對國民黨團稱有黑道揚言攻擊立委，卓榮泰說，國會議員依照《立法委員行使職權保護辦法》，每個個人、本人都能依照需要提出各種安全的保護，這一點也要求警政單位能夠一本行政中立、依法行政的態度，對他們所提出的要求做妥善的處理。

針對國會改革法案有關藐視國會罪通過後的影響？以及是否會向立法院提出覆議？卓榮泰說，日前到立法院拜訪韓國瑜院長時提到，兩位有相同的責任，「韓院長有責任保護同事的安全，我有責任維護內閣部會首長的專業跟尊嚴」，我們兩位都會一起努力，把這個責任完全地擔負起來。

卓榮泰說，行政院是一個憲政機關，依照憲法的程序所做的各種努力跟行為，只要合於憲法、合於法律，都是行政院一種尊重憲法、維護憲法的具體表現。卓說，未來也希望立法院內部的事務、議事的進行會非常地順暢，行政、立法兩院的互動會非常地溝通良好，「所以只要雙方都在合法合憲的前提之下，我想我們會保持最好的互動關係」。