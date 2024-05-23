付不出聘金！泰男「賣器官失敗」太窮被女友拋棄　崩潰想跳橋

▲泰國一名男子企圖跳天橋尋短。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

泰國一名男子湊不出20萬泰銖（約新台幣17.6萬）聘金，一度試圖鋌而走險、販賣自己的器官，結果不僅乏人問津，還遭到女友拋棄，他在心灰意冷之下，企圖跳橋自殺，幸好被警消及時救下。

Thaiger報導，22日上午10時半左右，彼特（Pete）在天橋上來回踱步，多次試圖一躍而下，讓路人嚇得通報警消。沙功那空府（Sakon Nakhon）警消到場後緊急封路，在下方放置安全氣墊，並且上前勸說。

彼特要求警消把女友帶到現場，孰料對方狠狠拒絕，只願意用電話溝通。於是，他要求警消把手機放到地上，自己再撿起來聽，但就在俯身撿拾之際，被迅速制伏逮捕，送醫接受進一步治療。

警方初步調查發現，彼特來自曼谷，與住在沙功那空府的女友交往近1年，並且已經論及婚嫁，卻因為付不出聘金，導致婚事告吹。

他3周前抵達當地準備婚禮，上周還在臉書發文表示，準備出售自己的器官、籌措聘金，卻沒有任何人願意購買。在婚禮確定辦不成後，女友切斷了所有聯繫，他努力尋求復合卻一再遭拒，才會企圖尋短。

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