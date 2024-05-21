中捷砍人「車廂緊急鈕」沒用？捷警：員警沒車搭...攔小黃衝現場

▲台中捷運今日上午發生隨機砍人事件。（圖／翻攝自記者爆料網）

圖文／CTWANT

台中捷運今（21日）上午發生隨機砍人事件，1名20歲洪姓男子突然持刀砍向乘客，造成包括凶嫌在內共3人受傷。據悉，有民眾反映，事發當下車廂內的緊急按鈕沒作用，且第一時間到場的是六分局員警，而非捷運警察。對此，台中捷警表示，受限於人力、勤務編排，無法做到每班列車都有員警隨車，未來會評估調整。

據了解，洪男今天帶了2把水果刀、1把菜刀搭乘台中捷運，從水安宮站上車，當列車由文心櫻花站開往市政府站時，他突然持菜刀攻擊其他乘客。在場民眾見狀大喊「有人拿刀！」隨後倉皇逃竄，也有人見義勇為奪下洪男的菜刀，沒想到他又拿出水果刀揮舞，所幸被立刻制止，但也造成3名乘客受傷送醫。

警方初步調查，洪男為93年次，年紀只有20歲，設籍屏東，平常住在高雄，沒有前科，但有精神病史就醫紀錄，為高雄市的列管人口，犯案動機有待進一步釐清，將依殺人未遂罪報請地檢署偵辦。

事發當下，有民眾反映車廂內的緊急按鈕沒作用，且第一時間趕到現場的竟是六分局員警，而不是捷運警察。

對此，中捷公司回應，緊急按鈕的作用，是提醒行控中心，並讓列車停止行駛，若列車停在月台上，按下就不會出發，若列車正在行進中，按下後抵達停靠站才會停車。

台中捷運警察隊則回應，捷警當下接到行控中心通報，第一時間聯繫110協助，並調派南段2員警、北段2員警，共4人前往市政府捷運站會合。不過，中捷在案發後暫時停駛，捷警無車可搭，所以4名員警是自行攔計程車到市政府捷運站。

針對外界質疑見警率問題，捷警坦言，受限於人力、勤務編排等因素，無法做到每班列車都有員警隨車，這次案發列車確實沒有隨車員警，且中捷每天有286列列車，要做到每列車都有警員隨行，需要龐大人力，未來會評估如何加強見警率，並調整巡邏、勤務方式。

延伸閱讀

▸ 中捷爆隨機砍人案！長髮男中刀「滿臉血肉搏歹徒」 女友自責：後悔叫他搭捷運

▸ 媽從小重男輕女「鴨腿只給兒」 她被迫吃翅不忍了…母下秒態度超揪心

▸ 「私立惠比壽中學」7月登台開唱 難忘滷肉飯點菜想吃小籠包