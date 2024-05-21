捷運遇到「隨機砍人」如何自保？警教戰10招：飲料、皮帶都能用

▲20歲洪姓男子（左圖穿棕色衣服者）在中捷車廂持刀砍人，現場民眾紛紛赤手空拳或拿雨傘合力壓制歹徒。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台中捷運於今（21）日上午發生持刀砍人案，一名20歲洪姓男子身帶3把刀上車，並砍傷2名搭乘捷運的乘客。10年前曾發生鄭捷在台北捷運隨機殺人事件，造成4死24傷的慘劇，如今再發生這起事件，讓不少民眾膽顫心驚，「捷運是什麼砍人熱點嗎…為什麼反而應該安全的大眾運輸工具，卻變成最危險的地方？」對於在車廂內被攻擊時該怎麼辦？過去警方也曾歸納10項自保方式。

2014年台北發生鄭捷捷運隨機殺人案時，警方就曾歸納10項自保方式：

1.手上有任何東西，多加利用，可做為阻擋，不要輕易丟向對方，以免手上沒有攻擊器具。

2.車廂空間小，儘可能以繞圓型方式閃避。

3.退後以側站方式，以免跌倒。

4.如果可反擊，直接攻擊手腕，將凶器打落。

5.隨身攜帶伸縮式雨傘，遇狀況立即變成防身工具，可將傘打開阻擋對方視線，並用旋轉方式。

6.近身可攻擊下襠、膝蓋等脆弱部位。

7.鎮定，不要言語刺激。

8.善用口腔等噴霧式用物品。

9.快速逃離，並大聲喊求救「警察來了」或吹哨子，逃至馬路人多地方。

10.包包、手機、衣服、鞋子、書本、報紙、飲料等都是攻擊物品。

根據《中央社》的報導，過去負責反恐勤務的警官也曾指出，由於捷運車廂空間狹小，特別是在車內擁擠時，民眾需隨時注意身邊人士的動向，以免發生意外。如果在捷運上遇到持刀歹徒，建議民眾儘量將背部靠在椅背或車門邊，以保護要害，並利用隨身物品如雨傘或行李作為盾牌，防止歹徒近身攻擊。

此外，民眾也可以脫下外套、皮帶等包裹手臂，用來抵擋利刃，減少傷害。由於捷運的班距為3到5分鐘，建議民眾儘量避免與歹徒近身搏鬥，設法報警，並等待列車抵達下一站，由車站保全或警力處理。

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