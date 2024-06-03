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川普表態可以去坐牢　但稱美國人民難以接受「恐爆發」

▲▼美國前總統、共和黨總統候選人川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普成為美國史上第一位刑事審判有罪的前總統。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國前總統川普「封口費案」34項罪名全部成立，成為該國史上第一位刑事審判有罪的前總統，預計7月11日宣判量刑結果。他2日表示願意接受入獄或居家監禁，但聲稱民眾將很難接受這件事，甚至在某個時刻「爆發」。

在《福斯新聞》2日播出的訪問中，川普被問及遭定罪後可能入獄一事。他回應，「我覺得沒問題」，但「不確定公眾是否會支持。我認為公眾會很難接受。你知道的，某個時刻會出現一個爆發點（breaking point）。」

川普涉嫌於2016年總統大選前，指使私人律師柯恩（Michael Cohen）向A片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）支付13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，換取她不對外曝光兩人10年前的性事。

支付封口費的行為本身並不違法，但川普涉嫌將這筆款項列為柯恩的法律服務費，作為選舉開支報銷，因此面臨34項偽造商業紀錄的重罪指控，並於5月30日被裁定罪名全部成立。律師則表示，他們會在宣判量刑後提出上訴，如果在紐約州法院被駁回，就會向最高法院上訴。

川普堅稱針對自己的所有指控都具有政治動機，預料將會提出上訴。他2日再度指控法官與檢方都有偏見，「美國最高法院必須做出裁決！」

《衛報》此前指出，川普被定罪的是「第一級偽造商業紀錄罪」，在紐約州被歸類為E級重罪，屬於程度最輕微的重罪，最高可判4年有期徒刑。但專家指出，由於他是初犯，而且該罪屬於非暴力、書面犯罪，加上前總統的維安細節，以及可能引起的政治風波，前總統不太可能被判入獄。

考慮到川普在2021年國會暴動事件扮演的角色，加州民主黨籍眾議員謝安達（Adam Schiff）對於川粉如今可能展現的暴力反應表達擔憂。川普盟友、美眾院議長強生（Mike Johnson）則說，任何回應都必須合法，「我們是法治政黨，而且混亂不是保守價值。我們必須使用所有武器反擊，但會在法治範圍內這麼做。」

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