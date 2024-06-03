基隆恐怖山崩！同路段10年前「猴抱石」砸2車　害15年麥當勞關門

▲2013年間受豪雨影響，基隆市北寧路曾發生巨石崩落事故。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

基隆市中正區北寧路潮境公園路口今（3）日下午2時許驚傳大規模土石崩落，現場疑似多車翻覆，目前暫時排除民眾受困，目前消防人員正全力搶救中。據悉，該路段過去不時傳出落石，2013年間受豪雨影響，還曾發生巨石崩落事故，因後續清理曠日廢時，迫使已在北寧路上開業15年的麥當勞決定歇業。

基隆市消防局今日下午14時28分接獲民眾通報，指中正區北寧路潮境公園路口發生大規模土石崩落，疑有多輛汽車受困，立即派遣第一大隊、中正、信義、信二、仁愛、空拍機人員、特搜人員等，共計消防車12輛、救護車4輛、人員26名前往現場搜救。

經消防局下午2時44分詢問目擊民眾，表示現場無人車受困，但有1輛車輛翻落邊坡，目前正在搶救中。另一方面，消防局於下午2時45分通知特搜人員及空拍機趕往支援，現場肉眼可見受波及車輛人員皆已脫困。至於是否還有民眾受困，仍有待救難人員進一步釐清。

▲該顆巨石又稱為「猴抱石」，長10公尺、寬8公尺、高約8公尺，重達2000公噸。（圖／CTWANT資料照）

據了解，該路段過去常有落石，有時碰上強降雨也會有淤泥。2013年間，受康瑞颱風外圍環流影響，基隆地區降下大雨，北寧路上突然天降巨石，當場砸毀2輛車。該顆巨石又稱為「猴抱石」，長10公尺、寬8公尺、高約8公尺，重達2000公噸，曾是漁夫出海時辨識方位的重要地標，所幸當時僅部分崩落，否則後果不堪設想。

由於山上的巨石有崩落風險，基隆市府事後決定以「靜態破碎工法」分解巨石，先將巨石前沿及後方，鑽孔填充膨脹劑，再由挖土機將撐破的石塊吊到巨石後方清運，工時長達12天。據悉，因巨石阻礙交通及後續清理作業等，並考量員工及民眾安全，原本在北寧路開業15年的麥當勞，在道路開通後決定歇業。

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