大貨車詭衝民宅！200萬賓士EQA 250停騎樓慘成廢鐵　屋主哀號

記者唐詠絮／彰化報導

嚇！彰化芬園鄉彰南路4段今日下午李姓駕駛飼料大貨車，突然逆向跨越雙黃線失控衝撞民宅，車頭卡入牆柱內嚴重毀損，人也受困在車內，屋主將一輛200多萬元賓士EQA 250停在騎樓，也被撞到凹陷變形，屋主哀號，車子恐要報廢，牆柱也遭撞歪，損失還待估算。

▲賓士EQA 250被飼料車撞毀。（圖／民眾提供）

警方初步調查，這輛載運飼料的大貨車，於今天下午1點20分行經芬園鄉彰南路4段時突然失控，一直往左偏移，跨越雙黃線後直衝入民宅騎樓，車頭卡在入騎樓柱子，停放在騎樓的轎車與機車都被撞毀。

▲彰化芬園鄉飼料車撞民宅。（圖／民眾提供）

大貨車李姓司機雙腳包夾，受困車內動彈不得，經消防局救護人員到場，並出動破壞器材將車門橇開，將人救出後火速送醫，所幸僅輕傷，所幸未造成居民及屋主受傷，事故發生原因仍待釐清。

▲飼料車司機送醫。（圖／民眾提供）

這起自撞事件，屋主說撞擊當下，聽到「轟」的一聲巨大撞擊聲，剛好賓士休旅車停在騎樓，門外也停了2輛機車，連同牆柱全部遭受到波及撞毀，該輛賓士車入手200多萬元，如今被撞成廢鐵，還有充電座器等等，損失超過300多萬元，牆柱也要請專家重新檢查，損失慘重。

▲飼料車撞入民宅將停在騎樓的賓士EQA 250撞毀。（圖／民眾提供）

EQA 250是賓士今年2月發表的車款，217萬元起跳，不僅續航力較先前提升33公里來到528公里，選用配備全都改列為標配，全景天窗、智能停車輔助含360度環景、抬頭顯示器、進擴增實境導航、新世代智慧駕駛輔助系統等，就連Burmester環場音響系統都有，這些過去選配要花上近40萬，現在列為標配後價格「加量不加價」，被視為豪華純電小休旅。