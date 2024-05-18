哈洽會登場「設立300坪台灣展區」　台商盼實現共贏

▲哈洽會設立了1000 平方公尺的台灣展區 。（圖／翻攝自中國商報）

記者蔡儀潔／綜合報導

第33屆哈爾濱國際經濟貿易洽談會（哈洽會）於16日至21日舉行，當中設立了1000平方公尺（約300坪）的台灣展區。高雄市世貿會展協會會長何玲玲表示，希望更多台企把握住黑龍江打造向北開放新高地的戰略機遇，搭上經濟發展的快車。

第33屆哈洽會16日在哈爾濱國際會展中心拉開了帷幕，當地向77家台企發出邀請，隨之在台灣展區設立了107個展位，參展的台企展示上千種商品，涵蓋了休閒食品、特色農業、兒童玩具、文創工藝等眾多領域。

參展的台商們表示，黑龍江擁有得天獨厚的農業、林業、漁業等資源，為農產品加工、林產品開發等產業提供了廣闊的發展空間，同時地處東北亞中心地帶，具有明顯的區位優勢，是連接中國與俄羅斯、歐洲的重要樞紐。

台商們指出，近年來黑龍江為台商投資興業提供了良好的法制環境和市場環境，他們希望通過參展結識更多合作夥伴，發掘更多商機，實現互利共贏。

台青創業者姬欣琪表示，哈爾濱冰雪旅遊的火爆吸引了她和朋友們的目光，在創業初期當地政府給予了她們諸多支持，包括辦理營業證照、電商培訓輔導等，令她們能迅速融入大陸市場，提升了經營能力。

何玲玲指出，此次是她第二次帶隊參加哈洽會，本屆展會呈現出規模極其宏大、檔次格外高端、輻射範圍極為廣泛的特點；希望更多台企能敏銳把握住黑龍江戰略機遇，搭上大陸經濟飛速發展的快車，共享發展紅利，攜手開創更美好的未來。

▲活動現場 。（圖／主辦單位提供）

哈洽會期間，黑龍江還將舉辦「百家台企進龍江」暨龍台經貿交流會活動，與台胞分享東北振興和國家打造向北開放新高地等戰略機遇，引導台企主動融入龍江新發展格局，助力龍江高質量發展、可持續振興。