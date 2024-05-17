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瘋電影／蒼鷺與少年　與現實交錯的異世界探索　

文／賴賴

▲▼蒼鷺與少年。（圖／甲上娛樂）

瘋言瘋語：

遲遲不敢寫這片，這種寓意型的電影，讀懂了公式就可以置入每個人的生命故事而獲得啟發，劇情其實很簡單，就是小男孩隨著父親和繼母住到鄉下，但轉學生不試映新學校，弄傷自己的逃學了，而蒼鷺不斷來尋找騷擾這少年而引起來到異世界的契機，一座古老的古城連結兩個時空，因此見到過世的母親，也得到了重新選擇的機會。

每個人都有許多不想留下的汙點或傷疤，如果給你一次機會選擇，你會選擇改變什麼？不論是哪種選擇，其後仍是未知，所以反而是重新審視那些不堪的經歷，或者那才是造就更強大的自己最堅實的磨練，蒼鷺與少年，可以是你我自己生命故事的轉換，於是你可想想身邊是否有像蒼鷺一般的朋友，說話很討厭卻又一針見血，那個你很喜歡又追不到的女孩可是能你前世的母親，你的繼母可能是你不喜歡卻是這世間最親近照顧你的人。

這是一部不論何時，都可以重新閱讀審視反思的百年佳作。


 

片　　名：蒼鷺與少年
英文片名：The Boy and the Heron
類　　型：劇情
上映日期：2023-10-06
片　　長：02時4分
導　　演：宮崎駿
演　　員：山時聰真、菅田將暉、木村拓哉、柴崎幸

劇情大綱

《蒼鷺與少年》講述戰爭下的東京，男孩真人的母親死於火海，母親逝世後，真人隨著父親回到母親娘家和繼母夏子阿姨生活。 過程中，真人與不速之客蒼鷺相遇，更進到傳說中的神秘古塔，開啟一段魔幻的冒險之旅。

▲▼蒼鷺與少年。（圖／甲上娛樂）

▲蒼鷺詭異的出現，引人注意。

▲▼蒼鷺與少年。（圖／甲上娛樂）

▲故意將自己弄傷，不想去學校。

▲▼蒼鷺與少年。（圖／甲上娛樂）

▲來到異世界，遇見已過世的媽媽。

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