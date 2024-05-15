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社會 社會焦點 保障人權

保時捷沒油刁車「怕車拖壞」女三寶拗警察幫送油　國道胡鬧半小時

記者陳凱力／新竹報導

上週母親節（12日）晚間10點多，國道1號湖口路段上，一輛黑色保時捷因為沒油熄火，卡在中線車道無法移動。當時正值交通尖峰時段，車流量龐大，但女駕駛卻因擔心車被拖壞拒絕拖吊，甚至表示願意付油錢請警方幫忙送油，和員警僵在國道將近半小時。

▲▼保時捷沒油刁國道　「怕車拖壞」女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲黑色保時捷沒油「刁車」在國道上。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

女駕駛向警方表示，因車子沒油，開到一半開不動，只是當高公局拖吊車來了，她卻拒絕拖吊。她說「我加完油給你開單這樣好不好，你這樣子會把我車拖壞啊」，國道警因為安全因素拒絕女駕駛的要求，反而被她質疑「你是警察為什麼一直要我給他拖？」

見女子始終講不聽，警方也火大：「現在你在車道上，你在高速公路的車道上，很危險，（你都來幫我了）我就是來幫你警戒、趕快排除，我們這麼多人冒著生命危險，你到底要不要依規定處置。」

▲▼保時捷沒油刁國道　「怕車拖壞」女駕駛拒拖車僵在車陣中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲女駕駛擔心車被拖壞，堅持要等油來才離開。

但女駕駛仍堅持「我有打電話請你們送油啊，我有說要付（油）錢給你們，說給我一個小時」…國道警也被女子盧到抓狂「我們沒這個服務好不好，我們不是人民的狗啦，妳叫我們幹嘛就幹嘛」。最後警方下最後通牒「現在妳只有兩條路，一個是妳讓他拖下去，我開一張沒油單；第二個妳不給他拖，就是不依規定處置。」

最後，女駕駛的家人趕到現場加油，才讓保時捷成功補上燃料離開現場。警方後續還是依法舉發開單，並表示行駛高速公路途中缺燃料致無法行駛，將處罰新臺幣600至1,200元，另行車發生故障無法行駛且不設法移置於無礙交通之處，將處新臺幣1,500至3,000元。

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