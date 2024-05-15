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康寧大學企管系創意行銷競賽　獲16金5銀4佳作+最佳團隊人氣

▲▼ 康寧企管科系榮獲全國創意點子行銷競賽榮獲十六金五銀四佳作及最佳團隊人氣獎 。（圖／康寧大學提供）

▲▼ 康寧企管科系全國創意點子行銷競賽，榮獲十六金五銀四佳作及最佳團隊人氣獎 。（圖／康寧大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2024第七屆全國創意點子行銷競賽的年度頒獎典禮日前假元培醫事科大隆重舉辦，這場盛會也是對康寧企管全體師生者卓越成就的慶祝大會，同時也是貢獻的表彰，更是對個人和團隊非凡成績的肯定。

來自全國11所大學的179組參賽隊伍，在激烈的角逐競賽中展現出了無限的創意和才華，而康寧企管科系在大專院校中脫穎而出，16組獲得金牌殊榮，真是實至名歸。也因為競賽中所提供的點子和行銷策略獲得了評審極高的評價，展現了頂尖水準的創意能力和行銷技巧。

另外，5組隊伍也榮獲銀牌，4組隊伍獲得佳作，表現同樣令人驚豔，也展現了康寧企管在平時所學應用各自獨特的優勢和創意思維。其中病從口入這組AI生成圖，在創意比賽雖然得到銀牌，但卻得到牙醫院長評審的讚賞；值得一提的是，康寧大學企管科系在鍾珮珊主任帶領、鈕方頤、連章宸、熊漢琳、徐鵬翔、胡珮高、杜崇勇等老師們的指導下，還榮獲大會的最佳人氣獎，這個獎項不但表明不僅在競賽中表現出色外，還贏得了所有出席的師長評審們喜愛和支持，彰顯了團隊凝聚力和行銷魅力。相信這次活動不僅是一場競賽，更是一個學習與成長的過程，參賽隊伍都從中獲益良多，磨練了自己的能力和技巧，拓展了自己的視野和思維。

▲▼ 康寧企管科系榮獲全國創意點子行銷競賽榮獲十六金五銀四佳作及最佳團隊人氣獎 。（圖／康寧大學提供）

康寧大學陳清溪校長也表示，雖然頒獎典禮已圓滿落幕，但是企管科系所表現出來團隊合作的精神令人敬佩，加上系上所有師長對於孩子們合作過程中的耳提面命，成為孩子不段前進的動力，要代表全體康寧師生向所有參與的師長與孩子們表達最誠摯的祝賀和敬意。

▲▼ 康寧企管科系榮獲全國創意點子行銷競賽榮獲十六金五銀四佳作及最佳團隊人氣獎 。（圖／康寧大學提供）

此次全國創意點子王行銷競賽，康寧大學企業管理系獲獎作品如下-
一、創意設計組-
金牌 氣體自動辨識偵測遙控防火無人機
金牌 手機支架保溫瓶
金牌 Wrist Energy
金牌 健康運動椅

二、科技應用組-
金牌 AI 生成~沒事多喝水之體內SDG
金牌 SDG13-極端氣候、愛護地球
金牌 SDG16 – 《從心出發，綻放美好》
銀牌 SDG5 – 人人平等，職場不分性別
銀牌 SDG14-海洋資源保護，人人有責
佳作 Haldis Clan

三、行銷企劃案-
金牌 明靓生技有限公司行銷企劃案
金牌 玫瑰酒沙瓦so young 行銷企劃
金牌 吸吸杯
金牌 續暖保溫瓶
銀牌 現代酒吧創業行銷
銀牌 永續共好之綠色旅遊企劃

四、多媒體創作類-
金牌 專食快速遞
金牌 Patagonia愛地球創意行銷
佳作 SDG 3 健康與福祉
佳作 喜樂是力量

五、文案設計類-
金牌 輕鬆超慢跑 健康跟您跑
金牌 JELLYCAT柔軟的幸福 無限陪伴
金牌 嬰兒的笑聲~啟動幸福健康人生
銀牌 病從口入
佳作 腕上能量環文案設計

六、最佳團隊人氣獎-
康寧大學企管科

 
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