20多歲妹子高燒40℃不退…肺部「長滿黴菌」！1個動作害她中招

▲杭州女子高燒到40℃不退，一查竟是肺部「發黴」了。（圖／翻攝自杭州日報）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一20多歲的王姓女子（化名）怎麼也沒想到，自己只不過在家打掃了衛生，居然住進了醫院，一查肺部竟然「發霉」了。她近日反覆高燒，硬抗3天，竟發現肺部長出一個個「小樹芽」。

據《杭州日報》報導，一周前，王女出現咳嗽、乏力，還發熱。剛開始，她以為是普通的感冒，自己在家吃點退燒藥就行，沒想到扛了3天卻仍然反覆高熱，最高到了40℃。

朋友一看不妙，趕緊將她送往附近的杭州師範大學附屬醫院。接診的感染性疾病科（肝病科）醫師從肺部CT上發現，王女的肺部長出了一個個「小樹芽」，懷疑是黴菌性肺炎。

黴菌為何會長進肺裡？她想起來一個細節，1個月前，王女發現家中衣櫃出現霉斑，便對發霉的部位做了清掃，但沒有做好防護。

清掃之後，她就出現陣發性咳嗽，但是程度比較輕微，所以未引起重視。醫生在了解情況後，為她做了纖維支氣管鏡檢查，最終在她的氣道壁上發現大量白色菌斑，化驗後確認是曲霉菌。

醫生提醒，黴菌在人體內除了會引起肺部感染，還會引發口腔、皮膚、泌尿系統、胃腸道等感染，甚至引發全身感染。建議大家在打掃過程中盡量戴口罩，穿好長衣長褲，打掃完畢，盡快更換衣物。此外，還要盡量減少室內綠植栽培，避免土壤中的黴菌滋生。