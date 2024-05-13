100元全國學童與宜蘭縣民不限次數玩翻童玩節　童玩護照5／13開賣

▲2024宜蘭國際童玩節護照樣本與官方line（下圖）。（圖／宜蘭文化局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

只要100元，不限次數玩翻！2024年宜蘭童玩節將於7/6至8/18在冬山河親水公園盛大舉行，而童玩護照的預售期已於5/13正式開賣至6/21止。全國中小學生（出生日期介於2009/9/1日至2018/6/30之間）及身分證號碼開頭為G或設籍於宜蘭的縣民，只要100元就能購得此護照。非宜蘭縣籍民眾也只需400元即可購得。

想要購買童玩護照的民眾，可以至https://passport.yicfff.tw/ 線上申辦，或是上「2024宜蘭國際童玩藝術節」官網http://www.yicfff.tw/ 點選童玩護照申購。不過要注意，童玩節活動期間申辦童玩護照則恢復原價，宜蘭縣籍民眾400元、非宜蘭縣籍民眾500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非縣籍國中小學生400元。

2024年的童玩護照規劃全新改版購票系統，民眾只需先註冊並登入系統會員即可申辦。提供3個月近照電子檔等個人資料，審核通過後，可透過信用卡、超商繳費或台灣PAY線上繳費，也可活動期間至現場票口櫃檯臨櫃繳費。繳費完成後，便取得童玩護照。童玩節期間在各票口出示童玩護照，即可不限次數進入園區，經濟又實惠。

此外，也鼓勵民眾加入宜蘭國際童玩藝術節Line好友，透過line購買童玩護照、驗票及瀏覽童玩節相關資訊。如有相關問題，請洽詢聯絡電話(03)9577440分機223林先生或236林小姐。