陽明交大新版學生證出爐！　右下角「亮點」學生看傻

▲新版學生證正面。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University)

圖、文／CTWANT

國立交通大學與國立陽明大學於2021年合併成立「國立陽明交通大學」，新版學生證歷時3年後，終於在本月拍板定案，並公布在學校的官方臉書與IG，但不少學生看完後直呼悲劇，「右下角那個藍色圓弧還以為是紙屑」、「和銀色交大學生證相比，這個醜太多了，幸好早畢業了。」

國立陽陽明交大8日在臉書粉專貼出併校後「首張新版學生證」，透露經校長指示重新設計有校徽版的學生證，由教務處和學生一起共設計3款，並由學生會公開票選出最高票方案為「原版學生證加上校徽後的設計」，預計將於113年9月起針對113學年度入學的新生發放新版學生證，「至於持舊版學生證的學生，不另行換發，後續將印製校徽貼紙，提供申請領用貼在現有學生證。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新版學生證背面。（圖／翻攝自Facebook／國立陽明交通大學 National Yang Ming Chiao Tung University）

不過新版學生證正反面曝光後，大部分學生及校友哀鴻遍野，直呼悲劇，「和銀色交大學生證相比，這個醜太多了，幸好早畢業了」、「覺得冷氣卡還比學生證精緻」、「房卡最好看還可以掛直的」、「交通二字的字型不對呀，但好像也沒人在意」、「我的天，怎麼越來越醜的感覺」、「學校真的不要捨不得花錢請別人設計欸⋯校徽都能設計兩次了，為啥這次要更新不請外面的廠商設計。」

更有不少人指出右下角的藍色圓弧設計非常突兀：「其實不難看，但右下角真的LOL」、「右下角那個藍色圓弧還以為是紙屑」、「右下角到底是什麼鬼」。還有人認為，貼貼紙是懶人作法，可能會被認為是變造，害學生挨揍，「在校生不能換只能貼貼紙是誰的主意」、「我比較想要有蓋註冊章的學生證」、「貼貼紙是誰想出來的。」

延伸閱讀

▸ 煮飯燙到！女兒卻漠不關心 她聽這句話驚覺：錯了

▸ 阿伯買不起咖啡 陌生男暖請客…轉身見他「開雙B改裝車閃人」怒了

▸ 母親節「回娘家陪自己媽媽吃飯」！她怒吼：這種媳婦叫自私 全場傻了