「高膽固醇血症」恐致心臟病、中風！專家提「11項飲食建議」

▲使用好油烹調食物是高膽固醇血症的保健方式之一。（圖／達志／示意圖）

文 / 醫學營養 / 陳勇利

在近期日本小林製藥的紅麴產品被揭露含有不應存在的軟毛青黴酸後，紅麴及其對心血管健康的益處再次成為熱門話題，由此引發的關注不僅令人重新審視紅麴產品的安全性，也促使我們深入了解高膽固醇血症的治療方式，特別是從中醫的角度。以下，讓我們深入探討紅麴的奧秘以及如何在日常飲食中應用中醫的智慧。

天然色素「紅麴」 能有效降膽固醇

紅麴，學名為「Red Yeast Rice」，是一種由蒸煮後的米與紅麴菌發酵製成的產品。在東方傳統飲食文化中，紅麴不僅因其鮮豔的紅色而被用作食物的天然色素，更因其獨特的健康功效而受到重視。

有多項研究與實驗說明，紅麴中含有的Monacolin K成分具有降膽固醇及降血脂的效果，對預防心血管疾病具有潛在的益處。

不過，根據衛福部公布的《紅麴健康食品規格標準》，自紅麴健康食品所攝取的Monacolin K，每日至少應達到4.8毫克以上，才會有顯著效果。

「高膽固醇血症」 隱形的健康威脅

「高膽固醇血症」已成為現代社會中一個日益普遍的健康問題，特別是在飲食日趨西化與生活壓力不斷增加的當下。高膽固醇可能引發動脈粥樣硬化、心臟病、中風等一系列嚴重健康問題。

此疾病的常見風險因素包括不健康的飲食習慣（如頻繁食用油炸食品）、缺乏體育運動、吸煙及遺傳傾向等。許多患者在疾病初期階段往往無任何明顯症狀，部分人可能會在關節處出現黃色脂肪瘤，而大多數人是在病情發展到較嚴重階段時才被診斷出來。因此，定期進行健康檢查，及早發現和治療高膽固醇症顯得尤其重要。

雖然長期膽固醇偏高而無明顯不適可能讓人放心，但這實際上隱藏了潛在的健康風險。正如先前所述，當「壞膽固醇」即低密度脂蛋白水平過高時，動脈硬化的過程可能已經悄悄開始，隨著時間推移會逐步加劇，這相當於血管的提前老化和退化。因此，膽固醇偏高的時間越長，對心血管健康的潛在威脅也越大。

膽固醇長期偏高不一定與飲食有關 中醫「個體化」治療策略

值得注意的是，血液中的膽固醇不到3分之1來自飲食。這表示許多人的膽固醇偏高並非僅由飲食引起。除了飲食因素，大多數高膽固醇的情況源於體內自身產生的膽固醇，這在很大程度上受遺傳和個人體質影響。

因此，對於那些已積極調整飲食但膽固醇水平依然偏高的人士，建議定期進行血液檢查，追蹤膽固醇水平的變化，並根據醫生建議進行適當的醫學干預。

在中醫學中，高膽固醇不僅僅是單一的病症，而是與整個身體的不平衡狀態相關。中醫治療高膽固醇重在調整體質、清除內臟的濕熱或痰濕，並根據個體的不同症狀和體質選擇合適的草藥。

例如，濕熱體質的患者可能會使用荷葉、金銀花等具有清熱解毒效果的草藥；而腎陰虛的患者則可能需要滋養陰液的草藥如何首烏、麥冬等。

11個針對高膽固醇血症的飲食建議

無論中藥或西藥，要維持並長期控制膽固醇在正常範圍內，平常就要注意飲食習慣，不只要減少壞膽固醇攝取，也要同時增加好的膽固醇攝取，讓身體擁有更多元充足的營養素。以下是給高膽固醇血症的11大飲食建議。

1、每天均衡攝取六大類食物，包括奶全榖雜糧類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、水果類、油脂與堅果種子類。

2、應少吃油炸、油煎或油酥的食物及肥肉、豬皮、雞皮、鴨皮、魚皮等。多吃深海魚類，如：鮭魚、鯖魚、鮪魚等。

3、避免膽固醇含量高的食物，如內臟類（腦肝、腰子等）、蟹黃、蝦卵、魚卵等，以及帶殼海產類（牡礪、文蛤、鮑魚）、章魚、魷魚等。

4、少吃反式脂肪酸含量高的氫化油脂，如含氫化植物奶油、烤酥油之糕餅、西點與速食食品。

5、蛋黃以每週2～3個為宜，包含烘焙食品及蛋類菜餚，如：蛋糕、蛋塔及蕃茄炒蛋、菜脯蛋、蛋花湯等。

6、少用以下油脂：豬油、牛油、雞油、奶油、酥油、椰子油、棕櫚油。

7、多使用好油來烹調食物。如：橄欖油、芥花油、葵花油、花生油等。

8、多選用高纖維的食物，如：蔬菜、水果及燕麥、糙米等全穀類

9、避免攝取過多精緻糖類食物或含糖飲料。

10、建議多攝取堅果種子類，如：花生、杏仁、腰果、開心果、夏威夷豆或瓜子等。

11、戒酒、多運動，則有助提升高密度脂蛋白，俗稱好膽固醇，並降低低密度脂蛋白（壞膽固醇）水平，促進心血管健康。

從保健食品和飲食選擇對症下藥 有效控制高膽固醇

隨著對健康關注的增加，理解和有效利用紅麴以及如何管理高膽固醇成為了一個全面的話題。無論是選擇傳統的中醫治療方法，還是通過日常飲食的調整，關鍵在於採取積極主動的健康管理策略。

保健食品百百種，建議使用前最好先諮詢您的醫師，先檢查自己的身體、有沒有需要保健食品，以及要用多少量、用多久，並且先抽血檢驗、看看保健食品使用前後、身體健康有無差異，這樣的把關、就如同使用中西藥物一樣的嚴謹，自然就能收到保健食品的好處、更能保持健健康康了。

你應該要知道的食事

天然的色素「紅麴」因含有Monacolin K能降低膽固醇和血脂，而「高膽固醇血症」是一個在初期難以察覺的疾病，除了定期健康檢查外，也能透過11個飲食建議和保健品來有效遠離、改善高膽固醇血症。

本文由食力food NEXT【除了「紅麴」能降膽固醇 中醫師教你11個針對「高膽固醇血症」的飲食建議！】授權提供