西安國際幸福城預售屋「買了14年仍在停工」　陸男氣：孫子都11歲了

▲西安城中村改造，有民眾買房14年至今仍在停工。（圖／翻攝第一財經，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子王軍（化名）2010年以全款在西安「國際幸福城」選購一套新房，經過14年仍在停工，讓他十分傻眼，欲哭無淚。王軍透露，當年選購的這套房原想給兒子當婚房，「如今，孫子都已經11歲了，這套房子卻仍未交房。」

《第一財經》報導，國際幸福城是西安眾多「城中村改造」項目中的一個，包括王軍在內的400多名購房者至今無法入住。放眼整個西安，因城改項目停工而無法入住新房的購房者，則遠不止上述400人。

位於西安柳鶯路的易合坊，是灞橋區香王村的城中村改造項目，先後有數百名業主在此購房。這個由西安四德置業有限公司開發的城改項目於2012年停工，如今，四德置業已先後30多次被列為失信執行企業，50多次被強制執行，動工遙遙無期。

「西江月」是未央區王家棚村的城改項目，其投資主體西安新里程投資有限公司因資金鍊斷裂導致項目停工，數以百計的購房者無法按時收房。

數據顯示，西安在20世紀初曾大規模系統化進行城中村和棚戶區改造工作，截至2023年中，該市共有城棚改項目368個，涉及26.7萬戶、86.8萬人。

據了解，西安市自2002年起按「自籌資金，自我改造，自我發展」的方式進行城中村改造，資金通常由村集體經濟及村民家庭投資，因經濟能力較差而進度緩慢。直至2005年，西安成立了城中村改造工作領導小組，嘗試由政府主導，仍在資金龐大、政府無力支撐的情況下，轉由「政府主導，引進開發商」的新模式。

房地產研究專家馮駿表示，正因為當年的「市場運作」，導致一些沒有房產開發經驗的人，成功拿到城改項目，「這些人不一定具備資金、開發經驗等方面的硬實力，但都具有較強的人脈、人際關係等軟實力。」

馮駿認為，這批「外行人」對城中村改造的複雜性缺乏足夠的了解，在爭取項目時，「哪怕一個城改項目要花100個億（人民幣，下同），自己只有1000萬，也敢拿下，先把合同簽好，先佔住坑最重要。」

對於西安在當時同意某些「實力不足」的開發商拿下體量動輒數百畝的城改項目，西安市相關單位拒絕回應。

一名當地房市專家分析指，從政府的角度看，當時希望能通過改造城中村改善城市形象，願意介入城改的開發商，特別是國央企開發商，積極性不高，即便願意談，也會在土地合規性等多方面提出幾乎苛刻的要求，使得當地政府感覺難以合作。

該專家提到，一些地方老闆卻對城改興趣頗高，「在這種情況下，政府秉持著『來者是客』，你願意幹，我就盡可能支持，最終，大批原本並不具備實力的開發商就這樣入局。」

王軍購房已經過去14年，國際幸福城所在區域的房價也從當初的兩三千元飆漲至近萬元，但王軍的房屋，既未能按時交付，又淪為「違建」。王軍只好以每月3000多元的房租，在西安租了一套房屋安頓家人。