　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

臨時準備卻超受歡迎的母親節禮物！今年化身「最暖兒女」送媽媽最想要的靈活行動力

▲▼益節MOVE FREE。（圖／記者周宸亘攝）

▲來自美國的No.1行動力(註三)專家Move Free益節，獲得物理治療師、醫生專業推薦！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

母親節倒數，你的孝親禮物準備好了嗎？想要表達對媽媽的感謝與愛意，就要從生活上的小細節注意起！根據衛福部健保署統計，台灣每7人就有1人有行動力保養需求(註一)，關鍵部位健康更是50-64年齡層關注重點的前三名(註二) 。因此可想而知，當行動力靈活度成為媽媽的困擾時，連和子女一起逛街都可能是負擔，更別說享受豪華大餐、國外旅遊了！想幫媽媽紓解煩惱、展開打從心底快樂的笑顏，今年母親節不妨選擇專業醫生和Janet和都推薦的行動力No.1品牌(註三)Move Free益節推出的「UCII+鈣關鍵口嚼錠」，幫媽媽維持行動靈活，縮短和你的行動力距離，一起創造更多美好回憶！

照顧媽媽最需要的靈活行動力時，也別忘了關心你自己日常的靈活度。因為根據衛福部近年的資料統計，15%國人有維持健康行動力的需求(註一)，近年甚至還有年輕化的趨勢，有許多40多歲民眾開始重視行動力問題。而行動力保養需求之所以會年輕化，關鍵就出在現代人容易有辦公久坐、缺乏運動、飲食不均衡等不良生活習慣。

事實上，是否維持健康行動力不只會影響日常生活，對於家庭最大的隱憂是——無形中疏遠了親子距離！當長輩因為行動力問題，經常缺席家庭活動時，不知不覺中錯過了共創美好回憶的機會！你是否也發現假日跟孩子一起出遊、運動時，有時趕不上孩子的腳步?因此身為家裡的中流砥柱，除了關心爸媽的靈活行動力，也別忘了回過頭注意自身的保養！

來自美國的行動力保健專家Move Free益節，致力為不同年齡族群提供合適的行動力保健方案，透過多元且完整的系列產品，以全方位角度為全家人保養行動力！

▲▼母親節,Janet,行動力,距離,親子,Move Free,益節。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

▲Move Free益節系列產品比較表。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

正所謂「保養就該從年輕開始」，青壯年邁入35歲以後體力與行動力可能和30歲初頭有落差，因此35～45歲可以說是青壯年職場族群的保養黃金期，這時不僅要提前注意行動力保養，更不要忘記補鈣保養骨骼健康也很重要，才能為身體提供良好的支撐與保護。針對35～45歲的青壯年族群，Move Free益節準備了一次能提供2000mg高優質葡萄糖胺(註四)、支持行動健康不卡卡的「Move Free益節葡萄糖胺錠」，以及含有高鈣、鎂和維生素D，提供3效骨骼全方位保養方案(註五)的「Move Free益節液態鈣軟膠囊」，從現在開始一起加入Janet行列，即刻開始保養行動力，和家人共享精采生活！

邁入樂齡的長輩族群，更需要進階的營養與照護！為媽媽送上的「Move Free益節UC-II+鈣關鍵口嚼錠」，不僅含有美國專利技術「UC-II非變性第二型膠原蛋白」，還升級添加鈣，一天僅需一錠，就能雙效補充靈活行動力和補鈣維持骨骼健康幫助爸爸媽媽拉近與你的行動力距離，享受更自在愜意的遊山玩水生活。

此外，運動族群也需要重點保養關鍵部位，無論是重訓迷、有氧咖、單車族、路跑族，相較於一般人更容易出現行動力保養需求。在維持健康行動力的前提下，Move Free益節也送上保養雙方案，透過「Move Free益節薑黃+羅望精萃迷你錠」的天然專利成分薑黃+羅望子膠，幫助加強代謝與調節身體機能的雙重保護力，科學研究2周有感(註六)，可以幫助運動續航力，是市面上少見的全素行動力保養品！還可以搭配輕鬆好吞嚥的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，透過關鍵成分UC-II，幫身體維持舒適、靈活和穩健，讓運動這件事不因年齡而按下暫停鍵，讓追求健康體適能的你，從容迎接不同階段的挑戰！

▲▼益節MOVE FREE。（圖／記者周宸亘攝）

▲益節針對不同年齡層與運動族群需要的關鍵營養打造系列產品，以全方位角度照顧全家人靈活行動力！（圖／記者周宸亘攝）

我們生活的每一刻，無論幫自己或家人準備早餐、出門通勤、下班運動或是放假出遊，沒有一件事不需要「行動力」做為強而有力的後盾！今年母親節，為媽媽挑選合適的益節產品，幫助她維持行動力，一起探索更多精彩；同時也別忘了把關心目光轉移到自己身上，讓提供專業行動力保養和補給的Move Free益節，為將來做好準備，與家人一起享受健康富足、快樂奔放的全齡生活。

註一: https://www.mohw.gov.tw/fp-3205-21629-1.html
註二: https://health.tvbs.com.tw/exhibition/strong-generation/poll.html
註三: 依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名
註四: 每份(2錠)Move Free葡萄糖胺錠可提供2000mg葡萄糖胺鹽酸鹽
註五: 益節液態鈣添加鈣、鎂、維生素D3，三效關鍵成分，維生素D增進鈣吸收，補鈣有效率；鈣有助維持骨骼健康、有助肌肉正常收縮、調控細胞的通透性；鎂及維生素D有助骨骼發育
註六: Rao et al. int J Med Sci 2019;16(6):845-53. 薑黃幫助加強代謝，羅望子膠幫助調整身體機能，幫助維持健康活動力，支持享動不受限

ET快訊
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

知名賣場母檔超狂，美國銷售No.1行動力保健品限時下殺，只到5／9

知名大賣場獨家上市即瘋搶！喝進頂級6效行動力精華　美國大廠隨時支援你的靈活行動力

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

大聯盟公開大谷4歲與媽媽合照　球迷驚訝：媽媽跟老婆眼睛好像

母親節「病毒同樂會」　醫：開診連9發燒

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

千億湘茶／高雄茶人紮根17年　黑茶加「台灣烏龍工序」更甘甜

皮膚科醫師揭3個「加重痘痘」的生活習慣：睡眠不足大NG

道奇教頭昨晚就要大谷今天休息　確保他保持最佳狀態到十月　

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

千億湘茶／傳統作坊走向機械化　40年老茶人轉戰茶廠流水線

股息無縫接軌！國泰證推「再投資」　打造台積電複利滾錢術

鍋寶316防燙快煮壺 買一送一2L大容量超便利

消費熱門新聞

海霸王超佛！10人桌菜只要1000元

頂呱呱2大夯品買1送1爽吃2天！

輕鬆小品攜手漫才泰斗達康.come　超商飲料杯笑話回來了

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

7-11「超殺周末優惠」懶人包

台灣珍奶靠這瓶風靡全球六大洲

綠茶控每天必喝不是手搖？

超商最新4款烘焙點心開吃了

7-11咖啡+1元多1杯、思樂冰買1送1

二伯hahabab8款好物超商限定搶

秀媽媽照片漢堡王牛肉排免費吃

5000多貨物堆倉庫　蝦皮：全數收回

麥當勞本周限定7大優惠券來了

4大超商「母親節優惠」一次看！

更多熱門

相關新聞

警分局慶母親節　贈送花束及蛋糕

警分局慶母親節　贈送花束及蛋糕

新北市政府警察局中和分局，為慶祝一年一度的母親節來臨，提前於今天（10日）準備康乃馨花束及蛋糕，贈送給各單位的母親同仁們，並由分局長趙家輝親手送達，並慰勉她們，平日在工作崗上的付出與辛勞，並祝福她們工作順利、家庭和樂美滿、身體健康。

潮州警分局致贈溫馨禮物　向警察母親致敬

潮州警分局致贈溫馨禮物　向警察母親致敬

成大醫院社工部辦理母親節傳愛暨器捐宣導

成大醫院社工部辦理母親節傳愛暨器捐宣導

甜點上的草莓「9成有農藥殘留」　消基會籲：明訂加工品檢驗標準

甜點上的草莓「9成有農藥殘留」　消基會籲：明訂加工品檢驗標準

楊佩潔3年婚變原因曝光

楊佩潔3年婚變原因曝光

關鍵字：

母親節Janet行動力距離親子Move Free益節

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

今明全台變天　「下最大」地區曝

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

第一眼看到魚還是貓？超準心測

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面