臨時準備卻超受歡迎的母親節禮物！今年化身「最暖兒女」送媽媽最想要的靈活行動力

▲來自美國的No.1行動力(註三)專家Move Free益節，獲得物理治療師、醫生專業推薦！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

母親節倒數，你的孝親禮物準備好了嗎？想要表達對媽媽的感謝與愛意，就要從生活上的小細節注意起！根據衛福部健保署統計，台灣每7人就有1人有行動力保養需求(註一)，關鍵部位健康更是50-64年齡層關注重點的前三名(註二) 。因此可想而知，當行動力靈活度成為媽媽的困擾時，連和子女一起逛街都可能是負擔，更別說享受豪華大餐、國外旅遊了！想幫媽媽紓解煩惱、展開打從心底快樂的笑顏，今年母親節不妨選擇專業醫生和Janet和都推薦的行動力No.1品牌(註三)Move Free益節推出的「UCII+鈣關鍵口嚼錠」，幫媽媽維持行動靈活，縮短和你的行動力距離，一起創造更多美好回憶！

照顧媽媽最需要的靈活行動力時，也別忘了關心你自己日常的靈活度。因為根據衛福部近年的資料統計，15%國人有維持健康行動力的需求(註一)，近年甚至還有年輕化的趨勢，有許多40多歲民眾開始重視行動力問題。而行動力保養需求之所以會年輕化，關鍵就出在現代人容易有辦公久坐、缺乏運動、飲食不均衡等不良生活習慣。

事實上，是否維持健康行動力不只會影響日常生活，對於家庭最大的隱憂是——無形中疏遠了親子距離！當長輩因為行動力問題，經常缺席家庭活動時，不知不覺中錯過了共創美好回憶的機會！你是否也發現假日跟孩子一起出遊、運動時，有時趕不上孩子的腳步?因此身為家裡的中流砥柱，除了關心爸媽的靈活行動力，也別忘了回過頭注意自身的保養！

來自美國的行動力保健專家Move Free益節，致力為不同年齡族群提供合適的行動力保健方案，透過多元且完整的系列產品，以全方位角度為全家人保養行動力！

▲Move Free益節系列產品比較表。（圖／《ETtoday新聞雲》製表）

正所謂「保養就該從年輕開始」，青壯年邁入35歲以後體力與行動力可能和30歲初頭有落差，因此35～45歲可以說是青壯年職場族群的保養黃金期，這時不僅要提前注意行動力保養，更不要忘記補鈣保養骨骼健康也很重要，才能為身體提供良好的支撐與保護。針對35～45歲的青壯年族群，Move Free益節準備了一次能提供2000mg高優質葡萄糖胺(註四)、支持行動健康不卡卡的「Move Free益節葡萄糖胺錠」，以及含有高鈣、鎂和維生素D，提供3效骨骼全方位保養方案(註五)的「Move Free益節液態鈣軟膠囊」，從現在開始一起加入Janet行列，即刻開始保養行動力，和家人共享精采生活！

邁入樂齡的長輩族群，更需要進階的營養與照護！為媽媽送上的「Move Free益節UC-II+鈣關鍵口嚼錠」，不僅含有美國專利技術「UC-II非變性第二型膠原蛋白」，還升級添加鈣，一天僅需一錠，就能雙效補充靈活行動力和補鈣維持骨骼健康幫助爸爸媽媽拉近與你的行動力距離，享受更自在愜意的遊山玩水生活。

此外，運動族群也需要重點保養關鍵部位，無論是重訓迷、有氧咖、單車族、路跑族，相較於一般人更容易出現行動力保養需求。在維持健康行動力的前提下，Move Free益節也送上保養雙方案，透過「Move Free益節薑黃+羅望精萃迷你錠」的天然專利成分薑黃+羅望子膠，幫助加強代謝與調節身體機能的雙重保護力，科學研究2周有感(註六)，可以幫助運動續航力，是市面上少見的全素行動力保養品！還可以搭配輕鬆好吞嚥的「Move Free益節UC-II加強型迷你錠」，透過關鍵成分UC-II，幫身體維持舒適、靈活和穩健，讓運動這件事不因年齡而按下暫停鍵，讓追求健康體適能的你，從容迎接不同階段的挑戰！

▲益節針對不同年齡層與運動族群需要的關鍵營養打造系列產品，以全方位角度照顧全家人靈活行動力！（圖／記者周宸亘攝）

我們生活的每一刻，無論幫自己或家人準備早餐、出門通勤、下班運動或是放假出遊，沒有一件事不需要「行動力」做為強而有力的後盾！今年母親節，為媽媽挑選合適的益節產品，幫助她維持行動力，一起探索更多精彩；同時也別忘了把關心目光轉移到自己身上，讓提供專業行動力保養和補給的Move Free益節，為將來做好準備，與家人一起享受健康富足、快樂奔放的全齡生活。

註一: https://www.mohw.gov.tw/fp-3205-21629-1.html

註二: https://health.tvbs.com.tw/exhibition/strong-generation/poll.html

註三: 依照 Kantar 凱度消費者指數市調報告，Move Free在2017年9月11日至2022年9月11日期間，為膠囊錠劑保健食品類型中，行動力品牌市佔率（銷售金額佔比）第一名

註四: 每份(2錠)Move Free葡萄糖胺錠可提供2000mg葡萄糖胺鹽酸鹽

註五: 益節液態鈣添加鈣、鎂、維生素D3，三效關鍵成分，維生素D增進鈣吸收，補鈣有效率；鈣有助維持骨骼健康、有助肌肉正常收縮、調控細胞的通透性；鎂及維生素D有助骨骼發育

註六: Rao et al. int J Med Sci 2019;16(6):845-53. 薑黃幫助加強代謝，羅望子膠幫助調整身體機能，幫助維持健康活動力，支持享動不受限