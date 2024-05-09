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4款「健康飲品」恐越喝越胖！醫揭成分潛在風險：膽固醇飆升

肥胖醫學專科醫師許芷瑜在YouTube中發布影片，分享市面上常見的4種偽健康飲品。（示意圖／Pixabay）

▲許多看似健康的飲品，其實暗藏著陷阱。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

市面上有些看健康的食品，實際上暗藏不少的陷阱，對此，肥胖醫學專科醫師許芷瑜也YouTube中發布影片，分享市面上常見的4種偽健康飲品，包括糙米漿、燕麥飲及堅果飲、果汁、運動飲料，不但升糖指數高，且過多糖分會影響血糖、膽固醇和體重，提醒民眾在選擇時需要多加注意。

肥胖醫學專科醫師許芷瑜在在診所YouTube頻道發影片分享，指出市面上有許多聽起來或看起來很健康的產品，但若是食用方式不正確，或沒仔細看背後產品成分表，可能會讓人攝取過多的碳水化合物或添加物。對此，許芷瑜也分享了4種偽健康飲品，提醒民眾需要多加注意。

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第一是「糙米漿」：因為台式的糙米漿為增添口感，往往會加入糖和烤過的花生調味，導致醣上加糖的情況，液體形式也容易被身體吸收。且市售糙米漿還可能含脂肪酸甘油酯或反式脂肪，因此應該少量攝取，或盡量選擇原始糙米飯更好。

第二是「燕麥飲和堅果飲」：液體狀的燕麥飲升糖指數高，加上有些燕麥飲會添加過多的糖跟配料，導致血糖、膽固醇和體重都升高。堅果飲則是含有各種澱粉，讓身體更容易吸收，進而轉化為脂肪。

第三是「果汁」：一杯新鮮的果汁需要使用多顆水果，又難提供飽足感，因此容易攝取過量，造成攝入的果糖過多，還會增加高血糖和心血管疾病風險。

最後一樣則是「運動飲料」：雖然運動飲料在對的時間點喝，確實能增強運動表現，但錯誤使用可能引發肥胖和脫水問題，建議運動超過1小時，且有明顯的喘、流汗時再飲用即可。

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