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800公斤鐵板突倒下！日工人遭「垂直重壓」　同僚救出送醫1小時亡

▲▼救護車。（示意圖／PAKUTASO）

▲工人遭800公斤鐵板倒下壓傷，送醫搶救1小時仍不治。（示意圖／PAKUTASO）

記者閔文昱／綜合報導

日本靜岡縣沼津市的一處工地發生奪命工安意外！一名61歲的男性工人在進行臨時橋梁架設工程時，意外遭到一片重達800公斤的巨大鐵板倒下重壓，雖然現場同僚在消防人員趕抵前就合力將他救出，但傷者送醫搶救僅1小時，仍不幸宣告不治。

奪命瞬間！更換吊鉤鐵板突失衡倒下

根據《靜岡電視台》等日媒報導，這起事故發生在25日下午1點40分左右，地點位於沼津市鳥谷。當時現場正進行橫跨河川的臨時橋梁架設工程，死者負責將一片長3公尺、高1.5公尺、厚約2公分的鐵板裝設到橋梁骨架上。事發前，該片重達800公斤的鐵板由吊車吊起移動，並以「垂直狀態」立在地面。

沒想到，當該名工人為了將鐵板固定在骨架上，正動手更換吊車吊鉤的位置時，鐵板因瞬間失去支撐力，直接朝工人的方向倒塌，導致他完全避不到位，整個人被死死夾在沈重的鐵板與地面之間。

同僚合力救人　搶救1小時仍喚不回性命

意外發生後，現場其他同事見狀大驚，隨即衝上前合力移動鐵板嘗試救人，並在消防隊抵達前就將傷者拉出。然而，該名工人被救出時已陷入昏迷且傷勢危急，雖然緊急送往鄰近醫院，但因傷勢過重，在到院約1小時後仍不幸撒手人寰。目前警方與消防單位正針對工地的安全防護措施以及詳細事故原因，進行進一步的調查與釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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