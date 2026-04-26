一檔Podcast破懸案！16歲少女慘死樹林44年　4惡徒落網全變6旬翁

▲16歲少女夏普懸案44年，警方靠Podcast線索與DNA技術逮捕4嫌。（圖／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

美國路易斯安那州發生一起震驚社會的破案傳奇。1982年，年僅16歲的少女夏普（Roxanne Sharp）慘遭性侵殺害，遺體被棄置於樹林中，這起命案塵封了長達44年，直到近日警方透過一檔「犯罪實錄」Podcast（播客）獲得關鍵線索，結合現代DNA技術，成功逮捕4名現年60多歲的嫌犯。

森林裡的噩夢！16歲少女遭性侵棄屍

回溯1982年2月12日，夏普的遺體在科文頓（Covington）一處林地被發現。當時調查顯示，她生前曾遭殘忍性侵並被殺害。然而，由於現場缺乏物證，加上當時社會籠罩在「恐懼文化」下，民眾合作意願極低，導致偵查陷入死胡同。當地警長法雷爾（Michael Ferrell）直言，「冷案不會自己終結，它們能偵破，是因為有人年復一年拒絕放棄。」

Podcast helps Louisiana police arrest 4 suspects in decades-old murder of teen girl Roxanne Sharp In 1982, teenager Roxanne Sharp was killed in the woods of St. Tammany Parish, about 30 miles (48 kilometers) north of New Orleans. https://t.co/cpx10HQXHd pic.twitter.com/SGAj5iIAxe — UnfilteredAmerica (@NahBabyNahNah) April 25, 2026

Podcast點火！「恐懼文化」降溫後線索湧入

轉機出現在2025年初，當地媒體與警方合作推出Podcast節目《誰殺了夏普？》（Who Killed Roxanne Sharp?）並設立線索專線。隨著時間流逝，當年的恐懼感已逐漸淡化，節目播出後吸引大量曾認識夏普的民眾聯繫警方，甚至有新的證人出面指證。警方同時重啟DNA鑑定，利用最新的科技重新檢驗當年留下的微量證據。

4惡狼落網！2嫌早已因他案服刑中

警方於週五宣布逮捕4名現年64歲的男子：泰勒（Perry Wayne Taylor）、史佩爾（Darrell Dean Spell）、庫柏（Carlos Cooper）及小威廉斯（Billy Williams Jr.）。其中，泰勒與庫柏早已因其他案件在監服刑，史佩爾則在俄亥俄州被捕，等待引渡。

這4名嫌犯均被控加重強暴與二級謀殺罪，一旦罪名成立，將面臨終身監禁。地檢署官員表示，這項成果證明了「執著、協作與科技進步」能讓正義抵達。夏普的家屬也發表聲明，感謝各界努力，讓家人在等待近半世紀後，終於能獲得療癒與了結。