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一檔Podcast破懸案！16歲少女慘死樹林44年　4惡徒落網全變6旬翁

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲16歲少女夏普懸案44年，警方靠Podcast線索與DNA技術逮捕4嫌。（圖／123RF）

記者閔文昱／綜合報導

美國路易斯安那州發生一起震驚社會的破案傳奇。1982年，年僅16歲的少女夏普（Roxanne Sharp）慘遭性侵殺害，遺體被棄置於樹林中，這起命案塵封了長達44年，直到近日警方透過一檔「犯罪實錄」Podcast（播客）獲得關鍵線索，結合現代DNA技術，成功逮捕4名現年60多歲的嫌犯。

森林裡的噩夢！16歲少女遭性侵棄屍

回溯1982年2月12日，夏普的遺體在科文頓（Covington）一處林地被發現。當時調查顯示，她生前曾遭殘忍性侵並被殺害。然而，由於現場缺乏物證，加上當時社會籠罩在「恐懼文化」下，民眾合作意願極低，導致偵查陷入死胡同。當地警長法雷爾（Michael Ferrell）直言，「冷案不會自己終結，它們能偵破，是因為有人年復一年拒絕放棄。」

Podcast點火！「恐懼文化」降溫後線索湧入

轉機出現在2025年初，當地媒體與警方合作推出Podcast節目《誰殺了夏普？》（Who Killed Roxanne Sharp?）並設立線索專線。隨著時間流逝，當年的恐懼感已逐漸淡化，節目播出後吸引大量曾認識夏普的民眾聯繫警方，甚至有新的證人出面指證。警方同時重啟DNA鑑定，利用最新的科技重新檢驗當年留下的微量證據。

4惡狼落網！2嫌早已因他案服刑中

警方於週五宣布逮捕4名現年64歲的男子：泰勒（Perry Wayne Taylor）、史佩爾（Darrell Dean Spell）、庫柏（Carlos Cooper）及小威廉斯（Billy Williams Jr.）。其中，泰勒與庫柏早已因其他案件在監服刑，史佩爾則在俄亥俄州被捕，等待引渡。

這4名嫌犯均被控加重強暴與二級謀殺罪，一旦罪名成立，將面臨終身監禁。地檢署官員表示，這項成果證明了「執著、協作與科技進步」能讓正義抵達。夏普的家屬也發表聲明，感謝各界努力，讓家人在等待近半世紀後，終於能獲得療癒與了結。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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